Eugenio Derbez da la cara sobre Sammy: "La ayuda no se presume, se da"

Mientras Sammy Pérez lucha por su vida en un hospital, Eugenio Derbez fue blanco de críticas porque no había publicado nada en referencia a la salud de su colaborador, quien batalla contra la COVID-19.

En entrevista con El Universal, Erick de Paz, representante de Sammy, informó que la oficina de Eugenio sí se había contactado con la familia y con el hospital para dar seguimiento al caso.

"Debo decir que la producción de Derbez se ha puesto en contacto con la familia, ellos tienen el número de teléfono del doctor que está atendiendo a Sammy en el hospital, entonces, pues bueno, sí han estado al pendiente, y toda ayuda es bienvenida", dijo Erick.

Sus declaraciones coinciden con el nuevo video que publicó Eugenio Derbez en Twitter, al mencionar que su equipo de trabajo contactó a los cercanos de Sammy Pérez.

"Nuestro querido Sammy Pérez, colaboró conmigo en varios programas, está enfermo. Lleva varios días en el hospital, con COVID. Y he visto en redes sociales que mucha gente pregunta que dónde estoy, que por qué no aparezco... Aquí estoy".



"En cuanto me enteré que estaba enfermo mandé a varias personas de mi equipo a preguntar, me he acercado a su familia por medio de terceras personas. Aquí estoy. Solamente que mi estilo es ese. Yo creo que cuando uno ayuda genuinamente y de corazón, lo que uno quiere es ayudar, no presumir", dijo Eugenio.

Derbez sentenció: "Aquí estoy. Nada más que la ayuda, yo creo, que no se presume ni se cacarea, se da. Así que aquí estoy. Oremos por Sammy".

