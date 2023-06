Eugenia Cauduro bajó 20 kilos sin cirugías ni pastillas milagrosas

El nuevo cuerpo de Eugenia Cauduro ha despertado todo tipo de comentarios en redes sociales; algunos afirman que la actriz recurrió a pastillas “milagrosas”, o en su defecto, a una intervención quirúrgica. Ella se sincera con TVyNovelas y nos cuenta cómo es que logró recuperar su figura y lucir mucho más saludable.

“Ha sido un proceso difícil en el que se viven altibajos de todo tipo, de muchos colores, pero lo logré en el momento en el que realmente tomé conciencia… De repente bajé muy rápido unos 18 o 20 kilos, y esos últimos 15 que me faltan me están costando, pero entiendo que sin salud no hay nada en este mundo; eso fue lo que, en realidad, me motivó a empezar a hacer este proceso como Dios manda. Se trata de una serie de hábitos, de estudiar mucho cómo es la química de la sangre, lo que comemos, lo que hacemos...”.

La intérprete sigue en la lucha contra el sobrepeso y espera mejorar los resultados.

“Mi doctor dice que con 10 más ya estoy bien para mis 54 años, pero yo quisiera echarle un poquito más; me gustaría no quedar como una chavita de 20 años o como en los viejos tiempos, pero sí me gustaría bajar por lo menos 12 o 15 más. Pero ha sido bien difícil, porque bajo dos, subo uno; bajo tres, subo otro. Estoy en la menopausia, y eso también está en contra. Dentro de todo, ha sido un proceso de mucha voluntad, y la voluntad son las ganas que tiene uno de lograr una meta, y cuando una sabe el por qué y para qué. Las ganas no se minorizan a la mitad del camino, pase lo que pase; cuando me faltó motivación, cuando me faltó una razón real del saber el por qué y para qué lo iba a hacer, cuando estaba pasando momentos difíciles en mi vida no lo lograba; o sea, lograba un poquito, decaía y fue difícil porque también fui perdiendo la confianza en mí misma”.

Según la exmodelo, no es un proceso que se pueda tratar de manera general: “El sobrepeso y la obesidad son resultado de muchos factores y se tienen que tratar de manera individual; hay que saber cómo y por qué está pasando esa situación en cada persona. En mi caso, tuve problemas hormonales, problemas emocionales y tuve que atender primero esa parte para poder darle seguimiento a lo que venía y ahí voy: a lo largo de casi ya 10 meses, poco a poco ahí lo voy haciendo, lo estoy logrando”.

El hecho de que hayan utilizado su imagen para promocionar unas supuestas píldoras para eliminar los kilos de más la sacó de sus casillas: “Me molesté mucho porque, imagínense, que utilicen la imagen de una persona de manera oportunista y las vinculen con un producto que no nada más no uso, sino que además va en contra de la salud de las personas… En algún momento sí recurrí a ese tipo de pastillas, que fueron las que me llevaron a tener un efecto de rebote, pero esta vez no fue así. Tampoco me hice un bypass gástrico, sólo fueron cambios de hábitos: comer a mis horas, comer despacio, tomar más agua, dormir más, llevar el cuerpo, la mente y mi estado de ánimo a un estado de mayor relajación. El estrés engorda, el estrés genera una hormona llamada cortisol, y éste funciona como un escudo, endurece la grasa”.

Ahora, con mayor conciencia sobre su cuerpo, está consiente de lo que le provoca cierto efecto dañino. “Si una persona está muy estresada, la grasa no cede; también practico meditación, camino y como lo que sé que a mí, personalmente, me cae bien. También es interesante saber un poco de la química de nuestra sangre porque, así como a lo mejor a alguien le cae muy bien el pollo, a mí me cae fatal”.

Convencida de que tomó el mejor de los caminos, comparte su experiencia para inspirar a otras personas. “Es muy importante tener claro que no hay fórmulas mágicas para nadie; todos sabemos que el azúcar es una droga que no nos va a permitir adelgazar, las harinas que, al final del día, también tienen azúcar, los carbohidratos malos, porque sí hay carbohidratos que son muy necesarios para procesar correctamente la proteína que es lo que alimenta los músculos... Hay ciertas dietas que ofrecen y afectan al hígado, otras son cero carbohidratos y tampoco funcionan porque, si no se consumen los carbohidratos necesarios que el cuerpo necesita, no se procesan las proteínas correctamente y no se alimenta el músculo, entonces empieza una a perder músculo y se confunde creyendo que está adelgazando, y lo que ocurre en realidad es que se está perdiendo músculo; por eso hay que tener disciplina, hay que informarse bien, acercarse a un profesional. Pero no de esos nutriólogos que a todos les recetan lo mismo, sino un médico realmente profesional”.

La actriz “estrenó” silueta en la telenovela Pienso en ti, encarnando a Loreta Ortiz, una mujer que sufre esclerosis lateral amiotrófica, por lo que pasó toda la grabación de la historia en silla de ruedas. “Es un personaje completamente diferente a todos los que yo había hecho; ya había sido la protagonista, la antagónica, la buena, la mala, la rica, la pobre, la abogada, la servidumbre… ¡de todo! Pero nunca me había tocado hacer un personaje con esas condiciones físicas terribles, con una enfermedad sumamente cruel que termina con la vida de las personas que la padecen. Actoralmente me demandó informarme mucho, estudiar mucho, ponerme en contacto con una persona que desgraciadamente la padece en la vida real, para poder interpretarla dignamente y sobre todo con mucho respeto”.

Durante los seis meses que duró la grabación, sólo tuvo un llamado en el que apareció de pie. “Fue en el primer capítulo; ya después, el personaje se fue descomponiendo a lo largo de la historia porque es una enfermedad que ataca todo el sistema motriz, pero no es nada más los músculos que envuelven a los huesos, sino pues también los músculos internos, que son el corazón, los pulmones y todo lo que tenga que ver con el movimiento en su cuerpo; fue un control de energía en el que no podía mover absolutamente nada”.

