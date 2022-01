"Estuve a punto de arrepentirme": Paul Stanley así dio anillo de compromiso a su novia en París

Durante las vacaciones de fin de año, que sigue disfrutando por Europa, Paul Stanley decidió comprometerse con su novia Joely Bernat en París, Francia.

En vivo desde el Palacio de Luxemburgo, Paul habló con sus compañeros del programa 'Hoy' para contarles un poco de lo que sucedió.

"Se cumplió. Se dijo y se cumplió. Me costó mucho trabajo, me hice popó, estuve a punto de arrepentirme. Traía guardado el anillo en una zona donde no les quiero contar, la caja completa, me estaba oprimiendo de un lado, entonces estaba muy nervioso. Mi hermana y amigos me echaron porras, y bueno, se hizo y se cumplió".

"En ese momento, cuando llegó el capitán del barco, me pidió que le enseñara el anillo y dije 'oh, ya hay confianza'", recordó sobre la vivencia en el Río Sena, con la Torre Eiffel de testigo.

"Fue muy bonito, fue mágico, en ese momento no me salían las palabras. No me acuerdo ni qué hice", dijo Paul emocionado.

El conductor contará más detalles el próximo lunes, cuando ya regrese al foro del programa 'Hoy'.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!