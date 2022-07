Estrella da la cara y envía mensaje a Myriam tras burlarse de ella

Hace unos días, varios de los ex alumnos de la primera generación de 'La Academia' se reunieron en un restaurante, pero una transmisión en vivo delató que bromearon acerca de Myriam Montemayor.

Toñita, Wendolee, José Antonio, Raúl y hasta Estrella mencionaron a su excompañera, pero el video se viralizó y provocó burlas sobre la ganadora.

Varios de ellos dejaron pasar el asunto, pero Estrella Veloz dio la cara y publicó un video para recordar que ella sí tiene una amistad con Myriam Montemayor, a quien ofreció una disculpa pública.

La cantante ofreció disculpas a "todas las personas que ofendí, principalmente a Myriam. De todo corazón, no fue mi intención y por eso estoy aquí. Qué más quisiera yo tenerlos de frente y ofrecerles mis disculpas".

"No me di cuenta de eso que ocasioné, para mí estaba en un juego, como nos reímos de muchas cosas, como también me echan Carrillo a mí".