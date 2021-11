"Estoy viviendo una pesadilla": Yahir reacciona a adicciones y debut p0rno de su hijo

Después de que su hijo Tristán reveló que es bisexual, el cantante Yahir aceptó que la situación es complicada no por su orientación sexual, sino por el contacto del joven con las drogas.

Además, esta semana se filtraron las primeras imágenes de Tristán en su debut pornográfico en su cuenta de OnlyFans, donde tiene sexo explícito con su actual novio.

En entrevista con el programa 'Hoy', Yahir confesó: "La verdad parece que estoy viviendo una pesadilla, tenemos muchísimo tiempo en una guerra contra las adicciones".

"Mi hijo está en una recaída muy fuerte después de varios centros de rehabilitación, y es muy triste enterarme de que ese problema de adicción lo está llevando a hacer cosas tan fuertes, ¿no?", admitió.

"Que sea bisexual a mí la verdad no me molesta en absoluto, lo que sí es la cuestión de cómo se expone, ¿no? Que no tiene filtros, que se deja ir absolutamente con todo y me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción y yo no puedo apoyarlo en eso".

Dijo que aunque lo ama y apoya, no puede respaldar sus decisiones actuales: "Él me lo pide, que yo se lo apoye, no lo puedo apoyar ni con las ideas de ser actor porno ni con las ideas de seguirse drogando".

Y es que Yahir estableció: "Estar conmigo requiere esfuerzo, disciplina, requiere estar sobrio y trabajar duro. Eso significa estar conmigo. Cuenta con todo mi amor y apoyo, siempre lo ha tenido. Pero ahorita definitivamente con todo esto, lo que veo es que Tristan necesita trabajar, nunca ha tenido un trabajo".