"Estoy muy enamorada": Gomita confirma que estrena novio tras pleito con su papá

Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, denunció a su padre, Alfredo Ordaz, por abusos físicos y psicológicos en septiembre del año pasado a través de sus redes sociales. Todo ocurrió cuando intentó defender a su madre, la señora Elizabeth Campos, de las agresiones de su padre. Además, la exconductora interpuso una denuncia que dio como resultado una orden de restricción para su padre, y desde entonces no ha tenido contacto con él. Pero como dicen, “después de la tormenta viene la calma”, y ahora ella se encuentra muy enamorada y nos da los detalles, tanto legales como de su nueva relación.

¿Cómo empiezas este 2022? Feliz, porque estoy escribiendo un libro de autoayuda, obviamente contando un poco mi historia, y de ahí también se derivó una conferencia enfocada en las mujeres. Todo basado en lo que me ha ocurrido y que he hecho público.

¿Puedes darnos algunos ejemplos? Hablo de lo familiar, cuando terminé la relación, ¡ya por fin!, de trabajo con mi papá. Y pues todos los problemas que he tenido, desde los personales hasta los laborales. Creo que estará listo para este mismo año.

¿Fueron difíciles las fiestas decembrinas con los problemas con tu papá? ¡No! Al contrario, fue maravilloso. Ese tema siempre había sido superdoloroso en esas fechas, porque siempre había un pleito increíble entre papás, pero, ¡híjole!, ahorita que estamos completamente solos se puede decir que ha sido maravilloso. Yo estoy enamorada, antes mi papá me decía que no podía tener novio, entonces, ¡imagínate!

¿Y ya tienes novio? Me fui a enamorar a otro país, ni siquiera es mexicano, estoy muy enamorada. Desde hace como cuatro años que no tenía una pareja, y ahora sí lo hago público: ¡tengo novio formal!

¿Cuánto tiempo llevas de relación? Bien, bien, tenemos como dos meses.

Danos detalles, no nos dejes con la duda... Nos conocimos en septiembre del año pasado, pero en tan poco tiempo estoy muy contenta porque yo decreté hace mucho que el amor de mi vida iba a estar en otro país.

¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¡Queremos saberlo todo! (Risas.) Es de otro país, está muy lejos. Es sudamericano; es más chico que yo, tiene 25 años y yo 27, así que no es mucha la diferencia. Es todo lo que les puedo decir, porque creo que la felicidad le da envidia a muchos, entonces, no quiero que se hagan chismes.

Pero amor de lejos… ¡felices los cuatro! ¡No, para nada! Yo creo que Dios así lo quiso, y yo así lo quise. Hace mucho le pedí a un San Antonio, que está de cabeza en un pueblo de Michoacán, que me ayudara a encontrar a un hombre bueno, y ahora lo tengo. Les doy una pista, es muy guapo, es muy lindo y me trata muy bien.

¿Por qué no lo has hecho público en tus redes sociales? Porque muchas relaciones (anteriores) que hice públicas fracasaron. En esta ocasión, él no es del medio y no sabe cómo se maneja esto, y no quiero que me lo lastimen.

Pero, ¿ya averiguaste de dónde viene su familia o si no tiene algún negocio truculento? (Risas.) No, todo bien, él todavía sigue estudiando la universidad, entonces tranqu los, tranquilos.

¿Cómo va el asunto con tu papá? Tengo una orden de restricción, él lo sabe; vamos a tener una audiencia en pocos días. Yo sólo pedí nada más no volverlo a ver, porque a mí me ha hecho demasiado daño y también a mi madre. Sólo no quiero que esté junto a mí.

¿Esto no te acarreará problemas legales para tu trabajo? No, porque gracias a Dios registré el nombre de Gomita, es marca registrada de mi propiedad. Aunque no puedo mentir que ha sido un proceso complicado, porque al final de cuentas, pues me duele, es mi papá.

¿Cómo está tu hermano Lapizito? Te voy a ser muy honesta, y no lo había dicho, estamos limitados ahorita porque mi hermano le tiene miedo a mi papá. Que un día lleguemos a algún lugar a presentarnos y que él llegue a ir a hacernos algo. Su modus operandi es la manipulación, entonces, eso es complicado.

¿Él ha tratado de buscarte para arreglar la situación? A un inicio sí, porque me acababa de golpear, entonces me mandó mensaje diciéndome: “Hija, perdóname”, pero cuando te golpean horrible, no lo puedes perdonar, y yo lo vengo viviendo muchos años.



