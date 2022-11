'¡Estoy desesperada!': Pareja de Laura Flores se debate entre la vida y la muerte

Este año Laura Flores ha tenido que librar una de las batallas más duras en su vida, su esposo Matthew Flannery, el “único hombre que la ha tratado como una reina”, está muy delicado de salud, ha entrado y salido de los hospitales debido a una enfermedad del sistema inmunológico que ha dañado severamente su hígado y su páncreas, y ella se ha mantenido a su lado, procurando estar fuerte para él y para sus hijos, a pesar de que a veces ha sentido que el mundo se le viene encima.

¿Cómo está tu esposo? Está enfermo, tiene un problema hepático importante, no es cáncer, pero sí es una condición delicada, no está en buen estado ni su hígado ni su páncreas, que son órganos vitales, así que está en tratamiento para que estos órganos vuelvan a funcionar.

¿Cómo se presentó la enfermedad? ¿Desde cuándo? No es nuevo, es algo que se ha venido dando desde hace tiempo, es una condición de su sistema inmunológico, tiene una deficiencia genética que se ha dado en algunos de sus familiares antecesores.

¿De qué forma lo ha afrontado tu marido? Él sabe que tiene que cuidar su sistema inmunológico por medio de gammaglobulina, que es una dosis mensual que tiene que tomar forzosamente por vía venosa pero muchas veces, a pesar de esa dosis, se presentan fallas en el funcionamiento (de su cuerpo). Es increíble como el sistema inmunológico determina muchas cosas, no sólo la prevención de una bacteria o de un virus, sino que le da orden al funcionamiento de los órganos.

¿Qué le han dicho los doctores? Los médicos siguen buscando y buscando y eso a mí me tiene un poco desesperada porque digo: “¿qué más quieren?, sólo denle un medicamento para que sane y ya”, pero los doctores no quieren dar un medicamento que oculte una realidad o una condición.

¿A qué te refieres? Lo voy a ejemplificar, es como si te tomaras unas aspirinas para el dolor de cabeza, porque llevas años con ese dolor, pero nadie te hace una tomografía del cerebro, o sea, te quitan el dolor, pero no el problema, y eso es lo que no quieren, y entiendo a los médicos, pero no dejo de desesperarme porque terminan de hacerle un estudio y viene otro, así nos traen, entra y sale del hospital a cada rato, si se estabiliza sale, y si se desestabiliza entra, es muy duro, es como un “juego” que no termina, a veces quiero que se pare la pelota, que ya no gire la bola, que por favor nos dejen descansar y estar en casa, pero no, así hemos estado los últimos meses, no ha sido un año fácil.

¿Cómo han sopesado los gastos? Doy gracias a Dios de que está en manos de muy buenos médicos y en un muy buen hospital (en Estados Unidos), y eso, tristemente, es importantísimo porque sé que no todo el mundo tiene acceso, nosotros tenemos un buen seguro de gastos médicos que nos permite esta atención.

¿Cómo han logrado sobrellevar esta situación tan delicada? Agarrándome de Dios porque uno nunca está preparado para estas cosas, jamás, por más entrenamiento emocional que puedas tener y lo más madura que pueda sentirme, no hay forma, pero lo que puedo decir es que estoy al lado del hombre más fuerte del mundo, pienso que la fortaleza de un ser humano no se mide en un gimnasio, no se mide en el poder, en dar órdenes, se mide en el aguante y en la entereza para afrontar la situación de un problema, se mide cuando las circunstancias no son las más favorables, porque cuando las cosas se salen de tú control, tú debes tener más fuerza que nada.

Y así lo has hecho, eres una mujer sorprendente, que sigue trabajando… Así es, sigo adelante porque están mis hijos y yo, y si me pongo a llorar como Magdalena y no resuelvo, ¿a dónde vamos a parar?, entonces trato de ser fuerte y de vivir una vida “normal”, porque cuando me he llegado a quebrar, veo que a Matt eso no le ayuda, por eso sigo hasta haciendo tiktoks, posteando cosas en Instagram y tratando de salir adelante con mis cosas, con mi vida. Matt y yo estamos fuertes, unidos, de la mano en esta situación, y yo sé que él haría lo mismo por mí, así se los pongo.

Definitivamente Matthew es el hombre de tu vida… Sí, ironías de la vida… el hombre más bueno que he conocido, el hombre que nunca me ha dicho que no a nada, tanto en el aspecto emocional como financiero, con mis hijos y con todo, es el único hombre que me ha tratado como una reina, con todo el respeto al padre de mis hijos, que es un gran hombre también. Precisamente acaban de cumplir tres años de casados… Así es, cumplimos tres años de casados el 19 de octubre y van a ser muchos más, primero Dios.

