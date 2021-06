Estos son los cargos por los que Frida Sofía demandará a Alejandra y Enrique Guzmán

Este viernes 11 de junio a las 10 de la mañana, los abogados de Frida Sofía acudirán a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para demandar formalmente a Alejandra y Enrique Guzmán.

En conferencia de prensa, los abogados Javier Olea y Diana Balderrama detallaron que desde hace semanas trabajan en conjunto con Frida Sofía para reunir pruebas que sustenten el caso.

Así, decidieron que con una sola demanda, acusarán al abuelo y madre de la joven de tres cargos: violencia familiar, abuso sexual y corrupción de menores.

Alejandra Guzmán deberá responder por los cargos de violencia familiar y corrupción de menores si es que las autoridades acreditan dichos delitos.

Sin embargo, en palabras de su abogado: "Estimamos que con los actos de investigación y con los datos que ya tenemos, imágenes, testimonios, se podrán acreditar los delitos".

Cada delito tiene agravantes, como el hecho de que Frida era menor de edad cuando supuestamente fue víctima de abuso. Sin embargo, todavía no se sabe si serán acreditados.

Los abogados tampoco descartaron que Alejandra y Enrique Guzmán podrían ir a prisión preventiva, solo si así lo dicta un juez de control.

¿Frida quiere dinero? El abogado de la joven detalló que ninguno de los cargos contemplan la reparación de daño en materia económica.

"Ella quiere justicia, no son delitos que contemplen una reparación económica o monetaria. No es un tipo de delito de esa calidad. El ministerio público determina si hay delito o no, y quién lo cometió, no nosotros".

Insistió en que solo buscan justicia: "Ella busca su bienestar y por eso, de voluntad propia, decidió someterse a terapia psicológica".

De hecho, explicaron que si a Frida Sofía se le vio muy pacífica en el video que recientemente publicó en sus redes sociales, fue consecuencia de que lleva apoyo psicológico.

"El hecho que ella tenga que estar recordando esos momentos por supuesto que acarrean una afectación que está resintiendo en este momento, es normal el estado de ánimo y la presencia que tiene ahora", dijo la abogada.

