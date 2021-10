Estos millones ganó Inés Gómez Mont en 2016; ahora promueve amparo por lío fiscal

Aunque se desconoce su paradero, Inés Gómez Mont no está de brazos cruzados para resolver su situación ante las autoridades, que la investigan por delitos como lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal. La conductora solicitó un amparo.

Busca que la Fiscalía General de la República (FGR) determine el no ejercicio de la acción penal en la investigación por lavado de dinero que pesa sobre ella desde 2017. Ese es el primer problema, pues el otro, es la orden de aprehensión por el desvío de casi 3 mil millones de pesos del que presuntamente es responsable junto a su esposo, mediante contratos públicos.

Sobre Inés pesa una ficha roja de la Interpol, que la busca en 190 países. Así que con el amparo, pretende que un juez federal ordene a la Fiscalía que la carpeta de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, sea archivado.

El problema de Inés Gómez Mont sobre defraudación fiscal data de 2016, cuando reportó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un ingreso por 39 millones 519 mil pesos, por los cuales se le retuvieron 13 millones por Impuesto sobre la Renta (ISR).

Sin embargo, la conductora argumentó que busca un acuerdo preparatorio, que no ha aceptado la Fiscalía, pues dijo que no ganó 39 millones, sino 25 millones 945 mil 726 pesos. La FGR considera, aún, que la conductora no pagó el total de sus contribuciones de aquel año.

Así que Inés solicitó el amparo, y de hecho, ya fue admitido a trámite por la jueza Quinta de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Patricia Marcela Diez.

En caso de solucionar ese problema con los impuestos, Inés deberá poner toda su atención en los otros delitos que presuntamente cometió, como operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado, por supuestamente desviar casi 3 mil millones de pesos mediante empresas facturaras y contratos púbicos.

Hasta ahora, Inés Gómez Mont ha dicho ser inocente y que es víctima de una persecución injusta.

