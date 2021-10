Esto publicó Claudia Martin tras confirmación de romance entre su ex y Maite Perroni

"La intuición no se equivoca", publicó Claudia Martin el 1 de junio pasado, días antes de confirmar su separación con el productor Andrés Tovar, en medio de especulaciones que señalaban a Maite Perroni como la supuesta tercera en discordia.

Tal información fue rechazada por el abogado de la ex RBD, Guillermo Pous, así como por los conductores de 'Sale el sol', que produce Andrés Tovar. "Es un hecho, llevan separados varios meses. No están juntos, pero no hay ninguna tercera en discordia como se está comentando", dijeron en el programa, y Joanna Vega-Biestro insistió en que la separación de Claudia con Andrés se dio con mucho amor y sin alguien externo.

Así que ahora que Perroni y Tovar confirmaron que sí surgió el amor entre ellos, la reacción más esperada es la de Claudia Martin, mientras el público critica la situación en redes sociales.

Abundan comentarios de mujeres que apoyan a Claudia Martin, a quien le reconocen que su "intuición no se equivoca". Alguien escribió: "La verdad llega y el karma existe, siempre tuviste razón, la intuición si existe, el sexto sentido si existe, lo quieran llamar como lo quieran llamar...".

En aquel momento, el abogado Guillermo Pous confirmó Maite Perroni inició acciones formales contra Claudia Martin por "difamar y divulgar información falsa que atenta a la imagen, reputación, prestigio, honorabilidad, integridad e intimidad de su amiga y cliente".

El tiempo pasó, y Maite Perroni confirmó que ya es novia de Andrés Tovar. En su comunicado pidieron respeto a su amor: "Las cosas no fueron como se contaron y no queremos ser parte de este circo mediático (el cual parece tenemos que soportar las personas que nos dedicamos al medio del espectáculo, ya que bajo el pretexto de “libertad de expresión” se rompen límites en los que se violenta y destruye la vida de las personas). Por ello es muy importante para nosotros aclarar esta situación.

"Somos amigos desde hace 20 años y este año nos encontramos con que estábamos viviendo el mismo proceso: cada uno se encontraba en duelo por haber terminado una relación sentimental. Fue por ello que por primera vez desde que nos conocimos, nos dimos la oportunidad de descubrirnos desde otro lugar, de vernos con otros ojos y hoy estamos muy felices juntos", se lee en su comunicado.

Ese mismo día, Claudia Martin decidió publicar asuntos referentes a su trabajo, demostrando que está dedicada a las grabaciones del remake de 'Los ricos también lloran'. En otra historia de Instagram, estableció que se está convirtiendo en la mejor versión de sí misma.

Claudia también escribió: "Hoy cumplimos un mes de filmaciones de “Los Ricos También Lloran” y solo puedo decir MIL GRACIAS a la vida, a mis queridos productores @bardasano @mariufernandez @aimeegf66 @marycruz30 y a todo el equipo tan maravilloso que está haciendo esta hermosa historia Gracias Mariana Villarreal por llegar a mi vida y por enseñarme tanto gracias infinitas!!! #LRTLL2022".

