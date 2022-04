Esto le responde Ana Bárbara a José Manuel Figueroa y da cachetada con guante blanco

Luego de las declaraciones “ambiguas” de José Manuel Figueroa donde insinúa que él es el autor de la canción Fruta prohibida (Ana Bárbara la registró de manera legal como suya desde hace ya varios años), la Reina grupera no se queda callada, y además de hablarnos sobre sus nuevos planes musicales, aprovechó nuestras páginas para dejar en claro cualquier malentendido sobre sus composiciones.

Ana Bárbara, ¿cómo ves el empoderamiento de la mujer en el género regional mexicano? Con muchas ganas de que siga reinando, pero muchas veces también, como decía la canción de la burra, da tres pasos adelante, pero luego dos p’atrás. Pero lo bueno es que avanzamos.

¿Cómo sientes que va tu carrera artística? En una muy buena etapa, donde las redes sociales, sin lugar a dudas, te dan una gran apertura a no quedarte con las ganas de intentarlo, ya que los medios, o algunos medios de comunicación, no te apoyan, porque varios les dan más espacios a cantantes masculinos que femeninos.

¿Te sientes cobijada por las redes sociales? Sí, porque te dan la oportunidad de compartir tu música, de que dos o tres, o los que sean, te escuchen. Porque incluso, muchos medios de difusión hasta te llegan a bloquear.

¿De verdad te ha pasado eso? ¡Claro, yo lo he vivido! Te bloquean, no aceptan ni siquiera la llamada ni te contestan los correos electrónicos. Incluso de ejecutivos de empresas que se dedican a difundir la música y, sin embargo, las redes sociales te dan esa bendición, esa facultad, esa grandeza de poder.

¿Existe la fuerza femenina dentro de tu género? Sí, sí hay. Y pienso que mujeres unidas jamás serán vencidas. Debemos apoyarnos entre todas para tener más fuerza.

¿Qué opinión te merecen las declaraciones de José Manuel Figueroa, donde da a entender que le robaste una canción? Yo no vi que lo dijera. Me mandaron el video y es como ambiguo. La pena es que cuando tú avientas la piedra y luego escondes la mano, es que dejas ahí la duda. Mis canciones y mis hijos yo los parí, y no tengo por qué adjudicarme algo que no me pertenece. Al contrario, con todo el amor y el orgullo te digo, cada una de mis canciones están debida y legalmente protegidas.

¿Por qué crees que haya dicho esto? Muchas veces la admiración y la envidia pueden tener algo que ver, y también el no aceptar la grandeza de una mujer. Porque muchas veces dices: “¿A poco fulanita de tal es capaz de llegar tan alto, de llegar a la luna?”. Pues sí, señor, las mujeres podemos llegar a la luna, las mujeres podemos componer canciones exitosas y fregonas, las mujeres podemos ser admiradas, quizá como muchos hombres quisieran serlo. Y este es mi comentario acerca de eso. Esa canción bruta y todas las demás que están bajo mi autoría, legalmente son de una servidora. Y lo digo con todo el orgullo, y qué pena. Si quiso dejar esa duda, aquí lo aclaré, porque no queda bonito.

Háblanos de tu nuevo sencillo… De vez en cuando es una de esas canciones que me tocó la bendición, la suerte de haber escrito, y que ahora el público tiene para que pueda identificarse, sentirla, llorarla, sanarla, lo que quiera con ella.

¿En qué o quién te inspiras para componer? Cada obra que he escrito es con el ánimo, primero, de sanar mi alma, y si en ese tenor se sana mucha gente más, pues qué te puedo decir. Y en este caso, encontré ese nicho para poder disipar o canalizar mis sentimientos con De vez en cuando, y de la mano de un astro de la música en México y del mundo, que es Cristian Castro. Estoy más que agradecida porque es un sueño que visualicé hace más de 27 años; cuando lo vi en la televisión y cuando lo escuché cantar la primera balada con esos agudos dije: “Sería una bendición cantar con él”. Y mira, me tardé poquito, pero se logró.

¿Qué opinión te merecen los corridos tumbados? Hay cosas que me gustan. No me encanta tanto la violencia, porque reconozco que me di cuenta de que a mi papá le gustaban muchos corridos que hablaban de cosas bien fuertes, y cuando me ponía a cantarlos ni entendía qué decían. Tampoco sé si yo cantaría uno, pero tampoco te voy a decir que de esa agua no he de beber, aunque el corrido tumbado, en general, tiene tonos muy bonitos.