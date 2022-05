Esto le dijo Silvia Pinal a Iván Cochegrus tras obra cancelada y polémicos audios

La crítica y la presión pudieron más y sacaron a la señora Silvia Pinal de los escenarios teatrales. Ella, aunque estaba muy entusiasmada de interpretar a la abuelita de Caperucita en una pieza que levantó mucha polémica, tuvo que aceptar el fin de una corta temporada en la que sólo se presentó cuatro veces.

Ahora, el productor del montaje, Iván Cochegrus, aclara a TVyNovelas los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión y cómo está su relación con la familia Pinal luego de la filtración de unos audios en los que ofrece información confidencial a la periodista Rosario Murrieta, del programa Ventaneando.

¿Qué te dijo la señora Silvia cuando le dijiste que la obra se cancelaba? A ella le dio mucha tristeza porque quería seguir en el escenario, pero entendió todo, me dijo que yo tenía la razón, que lo había hecho con buena intención, estuvo muy feliz y sintió que era lo mejor. Doña Silvia me ofreció su amistad, vamos a hacer muchas cosas juntos porque yo estoy con ella en otros proyectos.

Pero, ¿quedó con buen sabor de boca? Lo más importante es que está satisfecha de haberlo logrado y contenta porque no había hecho teatro infantil. Entonces ya es una palomita menos en su lista.

¿Cómo tomó los comentarios negativos que rodearon la obra? Ella los ignora. Yo sólo le comenté que decidí cerrar el telón por problemas internos y por la grabación que me hicieron, la extorsión, que debía seguir un proceso jurídico. No quise tocarle la verdad, ni que se enterara de que la gente se burlaba, que hubo compañeros que no la apoyaron en el medio artístico. Yo sólo le platiqué de lo bonito, de Aracely Arámbula que la terminó apoyando, de sus compañeros que estaban contentos, los que fueron al estreno, de los actores que la acompañaron en la pieza.

¿Piensas involucrarla en otra propuesta teatral? No. Yo creo que ya lo cumplimos ambos. Ella le cumplió al público con su regreso, las funciones estuvieron agotadas, la gente le aplaudió de pie, la señora con lágrimas en los ojos. Por eso ya no debo tomar un riesgo por ella ni por mí, porque de hacer algo con todo el corazón, la gente lo juzgó. Hubo periodistas que dijeron que la escenografía estaba fea y ni siquiera fueron a ver la obra.

¿Actualmente cómo está tu relación con la familia Pinal? Mi relación con la familia Pinal está bien porque yo las cosas las aclaré, las dije, les expliqué que los audios que se filtraron estuvieron editados. Hasta ahora no he visto un comentario negativo por parte de Sylvia, de Luis Enrique ni de Alejandra, mucho menos. Ellos lo único que han visto de mi parte son cosas positivas porque yo iba a ver a su mamá cada ocho días. He estado en las buenas y en las malas, los he apoyado a todos.

¿Quién filtró los audios? Fue una persona que estuvo en mi casa, en mi camioneta, y que grabó la conversación. Era una persona cercana a mí, no puedo decir el nombre hasta que no esté el proceso más avanzado, porque es como darle libertad, y no voy a dejarlo en paz, tiene que pagar.

Entonces, esta persona no logró su cometido… ¡No! Porque, de una u otra manera, hay más cosas positivas que negativas. Yo no soy una persona arribista que se ha aprovechado de la señora Pinal. Nunca le he pedido nada, todo lo que he hecho, los homenajes que le he organizado, la donación de la Asociación Rafael Banquells, ha sido de corazón. Nos hemos ido de viaje juntos, y esos momentos no se pueden apagar por una persona que quiso sacar provecho económicamente.

¿Qué fue lo que realmente conversaste con Rosario Murrieta? Fueron preguntas que ella me hizo sobre los rumores que hay alrededor de Luis Enrique. Y yo simplemente contesté lo que se decía. Pero no era que yo lo estaba afirmando.

¿Y en el caso de Mary Paz Banquells? En el caso de Mary Paz Banquells sí hubo unas diferencias que aclaramos, no le debo nada, le pagué todo. Con Carlos Ignacio, pues él sabrá, él sabrá si siempre llegó temprano a los ensayos, si fue responsable, si se portó a la altura. Cada quien sabe sus errores y debe asumir su responsabilidad.