Esto es lo que exige Sasha Sökol tras ratificar denuncia contra Luis de Llano por abuso

La cantante Sasha Sokol dio a conocer que ya presentó la denuncia en contra del productor Luis de Llano, a quien en marzo de este año señaló públicamente de haber abusado de ella cuando era una adolescente.

La denuncia está en manos de las autoridades mexicanas desde hace un mes y ya fue ratificada, informó Sasha.

“Hace un mes puse la demanda, no he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más; ya está ratificada, ya está notificado, ya todo”, dijo en una entrevista breve en el aeropuerto de la Ciudad de México.

En su cuenta de Instagram, el equipo legal de la cantante dio más detalles del proceso legal, del cual ya está notificado Luis de Llano.

"Se informa que el equipo legal que la representa inició una acción civil por daño moral en contra del señor Luis de Llano. El juicio civil fue admitido a trámite y el señor de Llano ya fue notificado.

"En la demanda se solicita que los tribunales declaren que existieron conductas ilícitas por parte del señor de Llano que causaron daño moral en diversos aspectos a Sasha Sokol. Como ella misma refirió, el señor de Llano promovió e inició una relación romántica con ella cuando era una niña de 14 años de edad".

¿Que busca Sasha con este proceso civil?

En el comunicado de Sasha, se establece que "el proceso civil que ha entablado Sasha Sokol contra Luis de Llano busca, específicamente, lo siguiente:

• Primero, que se declare por un juez que la conducta de Luis de Llano, tanto en los años 80 como ahora, con sus declaraciones, es ilícita y le causó daño moral a la afectada.

• Segundo, que una sentencia judicial obligue al demandado a ofrecer una disculpa pública por sus acciones y declaraciones.

• Y tercero, en el juicio se solicita que el Juez cuantifique una indemnización que deberá pagar Luis de Llano. El 100% del monto que en su momento se determine judicialmente, será destinado a ADIVAC A.C., una organización seria y calificada que lucha contra el abuso sexual infantil. La señora Sasha Sokol ya ha celebrado con esta organización un convenio de colaboración mediante el que compromete la totalidad de los fondos resultantes del litigio.

"Con esta acción legal, Sasha busca que se establezca y se reafirme la verdad de los hechos. También pretende inspirar a otras víctimas a denunciar sus historias de abuso y así luchar en contra de este grave ilícito".

El caso de abuso contra Luis de Llano

El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Sasha Sokol usó su cuenta de Twitter para denunciar el caso de abuso del que habría sido víctima en la adolescencia, cuando sostuvo una relación con Luis de Llano.

Ella tenía 14 años y él 39 cuando inició el noviazgo entre ambos, mismo que duró alrededor de 4 años. Sasha rompió el silencio luego de que el productor habló del tema en entrevista con Yordi Rosado, en donde afirmó que se trató de una relación de dos semanas.

“¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad”, fue parte de lo que publicó Sasha.

La cantante de 52 años dijo que la relación inició cuando ella era parte de Timbiriche, y no tuvo la aprobación de su mamá, razón por la que dejó el grupo y se fue a estudiar fuera del país.



Luis de Llano niega abuso

El productor se defendió días después a través de un comunicado en el que negó haber cometido delito alguno o haber actuado “de forma inmoral”.

“Mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y de su familia”.

De Llano reiteró que la familia de la cantante siempre les brindó respeto, compañía y comprensión, versión que Sokol rechazó días después.

Lo dicho por Luis de Llano provocó el enojo de la cantante y anunció que el tema se resolvería en los tribunales, producto de esto es la denuncia que presentó hace un mes.