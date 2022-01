Esto es lo que Juan Rivera ganaba a la quincena y por qué dice que le deben más dinero

Uno de los señalamientos que más pesan sobre Juan Rivera es lo que dijo Chiquis, acerca de que pide más dinero del que ya se le pagó durante sus años de servicios en las empresas de Jenni Rivera. Así que en su conferencia de prensa, dijo las cifras exactas.

El hermano de la Diva de la banda aseguró que se le pagaba, quincenalmente, 682 dólares (casi 14 mil pesos mexicanos) "porque las cosas estaban difíciles. Empecé a trabajar, mi puesto era plomero, producir música, organizar eventos, poner boutiques, crear discos".

Y explicó por qué la empresa, que ahora administra su sobrina Jacquie, sí le debe algo de dinero: "Llegamos a un acuerdo de que se me iba a pagar un porcentaje del trabajo que yo creara. En el 2013 creé 'Jenni vive'. Yo fui el que contraté a los artistas, el que contrató el hotel, la promoción... Pagaron mucho dinero, mucho, por los derechos de eso. A mí se me tenía que haber dado un porcentaje de eso, se me dio un par de años, restan 7 años que se deben de pagar. Me acerqué a Jacquie y le dije que para hacer las cosas fácil, hiciera una suma, que lo pagara todo y le rebajaba el 20 o 30%".

"Entonces de eso, se me debe de los temas nuevos que se lanzaron, no se me han pagado. Se hizo un trato con Sony, que quiere sacar un disco completo. Le dije a Rosie no, no podemos alargar el legado, mejor vayamos entregando tema por tema, uno por uno, para no quemar los temas de un jalón. Por lo cual Sony no ha pagado los temas nuevos", dijo Juan.

Detalló: "Produje 19 canciones para la serie de Mariposa de Barrio con ese disco Jenni llegó al número 3 en Billboard, son un total de 29 temas que no se me han pagado y 7 años de Jenni Vive. Los temas sí creo que se me deben de pagar".

Pero tras el escándalo y los señalamientos, dice que sería mejor que el dinero que le deben sea donar: "Ahora, les soy sincero, y sí es una buena feria. Si la gente cree que es de dinero, donen el dinero. Hay que entregar ese dinero a un orfanato, para que la gente no diga. Que agarren ese dinero y lo entreguen a un orfanato. Esto, conmigo, acaba hoy, todo acaba hoy, por el bienestar de mi mamá, de mi padre, de mis hermanos, de Rosie, de Chiquis, Jacquie, Johny, Jenicka, Mikey, principalmente de mi mujer y mis hijos. Si ellos creen que no me lo gané, va".

