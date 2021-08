Esto es lo que Chiquis Rivera le manda decir a quienes la hacen llorar y la critican por todo

Ya sea por su físico, sus decisiones o su sola presencia, Chiquis Rivera no se salva de los detractores que le quieren hacer la vida de cuadritos.

Pero la cantante hace frente a las críticas, y compartió un mensaje en el que se nota que busca solo tener paz y cuidar su salud mental, sin guardar rencores hacia nadie.

La hija de Jenni Rivera, cuyo nombre es Janney Marín Rivera, se expresó así en su red social:

“Le deseo lo mejor a los que me hicieron llorar. Le mandó luz a los que no valoraron mi amistad. Mucho amor a los que no supieron amar como yo amo… Y un fuerte abrazo a los que me critican sin realmente conocerme. Los perdono, no por ustedes si no por mi salud mental y emocional".