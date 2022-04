Este es el lujoso Ferrari que Nodal no podía traer en México porque se sentía acosado

La declaración de Christian Nodal fue contundente: “Es que es muy complicado vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo mundo va a saber dónde vives, todo mundo va a saber en qué carro andas”.

Lo dijo a propósito de su intención de mudarse a Los Ángeles ya que considera que en Estados Unidos, a diferencia de México, la gente está más acostumbrada a los lujos.

“Aquí hay un montón de gente que tiene sus lujos, sus carros, sus casas y todo, entonces no es común que la gente se sorprenda y en México sí, la gente dice ‘ah, no manches’, aquí no, entonces por eso me gusta más aquí”, dijo el cantante durante una conversación por Twitch con sus seguidores.

En esa plática salió a la conversación uno de sus mayores lujos: un automóvil del que solo había uno en México.

“Me pasó, tenía un Ferrari que nomás existía uno en todo México y obviamente la gente sabía dónde estaba, cuándo pasaba y todo eso. No me gustaba que no hay privacidad”

Pero ¿cuál es ese Ferrari y qué le pasó?

Pues efectivamente Christian Nodal se compró en febrero de 2020, cuando su romance con Belinda estaba en su punto más amoroso, un Ferrari 488 Pista, que es el modelo màs potente de los construidos por la marca Maranello, ya que la propia Ferrari lo considera “el deportivo con el nivel mayor equipamiento de tecnología”.

“Desde el punto de vista técnico, el 488 Pista condensa toda la experiencia acumulada por el 488 Challenge y el 488 GTE en los circuitos internacionales”, se especifica en la página oficial de Ferrari.

La experiencia de Nodal con su auto de lujo, sin embargo, no fue del todo agradable pero no porque tuviera alguna queja del auto sino porque el auto terminó chocado.

Apenas seis meses después de haberlo comprado y con el temor siempre de que al manejarlo fuera reconocido, acosado o víctima de la delincuencia, el 22 de agosto se supo la noticia de que un Ferrari 488 Pista había chocado contra el portón y muro de un restaurante de tacos en Jalisco.

Ahí terminó la historia de Nodal y Ferrari pero no el gusto del cantante por los autos de lujo ya que se compró también una camioneta Cadillac Escalade Sport.