Estas fueron las últimas palabras de Diego Verdaguer para Amanda Miguel

El 27 de enero de 2022 murió Diego Verdaguer a los 70 años y seis meses después, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria le rinden homenaje con un espectáculo con el que recorrerán varias ciudades de Estados Unidos.

Así que previo a compartir el escenario con su hija, Amanda Miguel compartió con Despierta América cuáles fueron las últimas palabras de su marido, inseparable durante cuatro décadas.

"Te adoro, te amo, toda la vida te he amado, has sido la mujer de mi vida, toda mi vida ha sido tuya y la tuya hacía mí", relató Amanda.

Dijo que Diego le pedía no llorar: "No estés triste, me decía, no quiero que llores, eso me da mucha fuerza porque si él me dice 'no quiero que estés triste', toda la vida le he creído, y yo tengo que salir adelante con esas palabras".

Sobre su concierto con Ana Victoria, Amanda dijo: "Es un homenaje a mi esposo, todo el show dedicado a él. Nos rompimos la cabeza porque una vez que Diego ya no estaba con nosotros había que crear el show imaginándolo presente".

Por su parte, la hija De Diego Verdaguer compartió algo curioso respecto a su hijo: "A través de Luca sentimos su presencia, el pequeñito se parece mucho a mí papá. Él no quería irse, luchó hasta el último momento".