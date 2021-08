"Estamos tratando de solucionar las diferencias": OV7, a un paso de la reconciliación

Ante las diferencias registradas entre los integrantes de OV7, mismas que han puesto en incertidumbre total su gira por la celebración de su 30 aniversario y otros planes, es ahora Erika Zaba quien habla al respecto. Ya hemos publicado en anteriores ediciones las versiones de Lidia Ávila, Ari Borovoy y Mariana Ochoa. Ahora su compañera nos comparte que la solución se vislumbra cercana, ya que todos planean reunirse muy pronto para limar asperezas, solucionar sus diferencias personales y empezar de cero con este concepto musical cuyos orígenes se remontan a 1989.

¿Qué va a pasar con OV7? Todo va caminando; lo único que puedo decir es que ya se acabaron las declaraciones públicas de cada uno de nosotros, porque nos dimos cuenta de que eso, al final, lo hace más grande siempre. Decidimos no más comunicación a través de los medios, sino entre nosotros, en persona, así que vamos mejor. Somos siete amigos que estamos tratando de solucionar las diferencias, muchas diferencias que tuvimos en esta pandemia, con el fin de que la gira se haga, y bien.

Entonces, ¿la gira no está cancelada? No, pero dennos tiempo para poder dar noticias los siete juntos, dar fechas y todo lo que va a pasar.

¿Ya se reunieron para platicar y llegar a un acuerdo? No, todavía no, estamos en eso, porque somos siete y estamos regados por todos lados; Mariana está ocupada todas las mañanas, Óscar está en Los Ángeles, California... No hemos podido vernos, pero ya no queremos dar más detalles hasta que no tengamos un mensaje qué dar los siete juntos.

¿Las diferencias fueron por dinero? No, y eso está claro; no he escuchado ninguna declaración por parte de ninguno sobre que haya existido un tema de dinero, eso no tiene nada qué ver. Más bien, son diferentes opiniones de los siete, y una es igual de válida que la otra, pero la verdad es que, siendo un grupo, tendríamos que opinar casi lo mismo.

¿Qué fue lo que detonó la situación? No quisiera ser yo quien dé más detalles, sería hacer un recuento de lo que ha pasado, y no quiero. Al final del día estaría mordiéndome la lengua, porque he dicho que mandar un mensaje solita, que luego lo vean los otros seis, se puede malinterpretar. Lo haremos en su momento los siete porque, al final del día, la gente ha vivido una incertidumbre sobre si se hace la gira o no. Van a tener una respuesta muy pronto, pero primero estamos solucionando las diferencias fuera de cámaras.

¿Qué pasará con la serie? Todavía no hemos hablado nada sobre eso; primero tenemos que hacerlo los siete como amigos, y después de trabajo; es decir, primero tenemos que resolver nuestras cosas, aclarar la situación sin pelos en la lengua, y no sería la primera vez que nos sentemos a llorar juntos, porque cuando nos separamos la primera vez, en 2004, así le hicimos, hablamos y nos dijimos todo para empezar de nueva cuenta. Al final, todo tiene que estar claro y limpio, y estoy segura de que así será.

