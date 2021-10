"Estamos deshechos": Elenco de 'Vecinos' despide a Octavio Ocaña, el inolvidable 'Benito'

Después de que se confirmó la muerte de Octavio Ocaña, el elenco de la serie 'Vecinos', donde el joven actor interpretaba a 'Benito Rivers', lo despidieron con emotivos mensajes.

Elías Osorio, Eduardo España, Mayrín Villanueva, Gina Holguín, Darío Ripoll, entre otros, dedicaron palabras de despedida para su compañero. Todos impactadnos por la sorpresiva noticia, y con un mensaje claro: Lo van a extrañar.

La cuenta oficial de 'Vecinos' lo despidió: "#Vecinos gracias a todos por sus mensajes, nos parte el corazón la noticia. Descansa en paz querido Octavio Ocaña, siempre serás nuestro Benito".



Mayrín Villanueva comentó: "Frustración , Dolor, no me puedo quitar esa cara de Alegría , nos lleno esa vida ,tus carcajadas , bromas,esa energía en cada programa, tú genuino carisma y talento!!! Que falta nos harás !!vuela alto Octavio !! Un abrazo y todo mi Amir para la familia".

Ana Bertha Espín dijo: "Estoy con el corazón destrozado por tu partida. Mi más sentido pésame a tu querida familia.Descansa en paz Octavio de mi corazón".

Darío Ripoll comentó: "Todavía no acabo de asimilar la muerte de mi compañero ,mi amigo @octapl con el que conviví y al que vi crecer durante 16 años ,tengo rabia y dolor , no cabe duda que estamos solos, no hay gobierno que nos proteja ,vuela alto mi Benito ,te vamos a extrañar mucho".

Eduardo España fue uno de los más afectados. En la madrugada de este sábado escribió: "Estamos deshechos. No puedo dormir, no paro de llorar y temblar. Q.E.P.D. Octavio Ocaña, nuestro queridísimo Benito en #Vecinos Mis condolencias para sus padres y hermanas. Un fuerte abrazo lleno de amor. Gracias por tantas risas y por compartir tu angelote".

Descanse en paz.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!