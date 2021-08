"Estamos de fiesta": Thalía celebra sus 50 años en CARAS

En la edición impresa de septiembre, Thalía celebra sus 50 años con una entrevista exclusiva con la revista CARAS, desde su hogar y con la alegría que la caracteriza.

"Estamos de fiesta porque celebro mi cumpleaños en compañía de mis amigos de la revista CARAS. Es una entrevista tan especial y hay tantas cosas ahí que hasta yo me sorprendí", dijo la artista en un video de Instagram.

"Gracias CARAS por festejar a lo grande mi cumpleaños", dijo Thalía, quien agregó: "¡Estoy feliz de festejar mi cumpleaños con mis amigos de CARAS! ¡No se pueden perder esta edición conmigo en la portada! ¡Ustedes creían saberlo todo de mí! ¡Pero no! Van a encontrar tantas sorpresas en esta edición tan especial".

“Soy como soy, lo gozo y lo celebro”, le contó a CARAS con esa sonrisa tan única que siempre la caracteriza.

Y cuando le preguntaron si le molestaba que la llamaran cincuentona, sin dudar nos respondió: “No, para nada me molesta que me digan cincuentona, porque llevo años que no vivo mi vida en números. Hace tiempo que ni siquiera me peso, por ejemplo.

En su inseparable Instagram, Thalía reflexionó un poco sobre cumplir 50 años. "50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman.

"Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano.

"Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos,acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído,sino más bien de las que me he levantado.

"Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”, pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR.

"Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia ). Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S(familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tantooo A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!", escribió Thalía.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!