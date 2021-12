Estalló la guerra entre Sergio Mayer y Javier Ceriani; hasta Isabella Camil no se quedó callada

El ex diputado Sergio Mayer y el periodista Javier Ceriani se enfrentaron a gritos durante la Expo Compositores realizada en Los Ángeles, California.

La "guerra" comenzó cuando Ceriani, durante la alfombra roja del evento, intentó preguntarle su opinión respecto al libro de Anabel Hernández, ‘Emma Coronel y las otras señoras del narco’, que trata sobre la esposa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y en el cual se menciona el nombre de Mayer.

El político, actor y bailarín se limitó a contestar que estaba muy bien y seguir su camino, por lo que el periodista lo acusó de estar huyendo y no dar la cara.

Sergio Mayer se volteó y con el dedo apuntando a la cara de Javier le dijo: “La cara te la estoy dando”.

Ceriani siguió a Sergio unos pasos más para repetirle la pregunta y en ese momento la esposa de Mayer, Isabella Camil intervino para pedirle que dejara de seguirlo. En un video compartido por Ceriani, sa aprecia que Camil detiene a Mayer para que no siga discutiendo. El periodista asegura que Isabella le dijo “basura” pero la palabra no se alcanza a escuchar en el video.

En ese momento, Mayer vuelve a encarar a Ceriani y de nuevo lo apunta con el dedo para decirle: “Ten mucho cuidado con lo que dices de mi esposa”. El periodista le grita: “¡No me toques, no me toques!”.

Isabella Camil finalmente jala a Mayer y salen por un pasillo, mientras que Javier Ceriani continuó con su grabación en la que asegura que llevará el caso a la corte.

La mañana de hoy, Sergio Mayer utilizó su Instagram para asegurar que el incidente no había sido importante.

“Ya me voy para el aeropuerto para los que me preguntaron si me iban a arrestar o si estaba arrestado, no crean todo lo que les dicen”.