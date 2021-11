Estalló la guerra de indirectas entre Ari Borovoy y Edith Márquez

Desde que dejaron de trabajar juntos, Edith Márquez ha dejado entrever que su relación laboral con Ari Borovoy no fue la más grata, sin explicar verdaderamente lo que pasó.

Así que después de que la cantante dijo que trabajar en BOBO Producciones fue "lo más desagradable que ha vivido", el empresario la retó a salir a decir que nunca se le quedó a deber dinero.

En entrevista con 'De primera mano', Ari Borovoy dijo: "Me parece fuera de lugar que haya comentado eso, para nosotros no fue así, el final tampoco fue así, después se dieron ciertas cosas que yo no voy a comentar, pero me parecería justo que si te preguntan ‘¿cómo te fue con Bobo (Producciones)?’, y que tu digas ‘es lo más desagradable que me ha sucedido, no puedo decir nada, pero es lo más’… sino puedes decir nada, no digas nada, si puedes decir, o si vas a decir, dilo. ¿Desagradable haber ido a Rusia?, ¿desagradable haber llenado arenas?, ¿desagradable haber vendido Discos de Oro?... sí lo laboral te parece desagradable, no sé entonces ¿qué es agradable?”

"También ha sido así constantemente cuando le preguntan si me demandó: ‘no puedo decir nada’. No, que diga que no hay ninguna demanda... que diga que nunca se le debió dinero, porque nosotros en la compañía sí tenemos todo eso documentado", aseguró.

"Es lo más desagradable que he vivido en mi carrera artística... al final... Al principio pude conocer seres humanos realmente increíbles, hicimos grandes cosas, pero al final, yo no sabía por qué estaban actuando de esa manera".

En junio de 2020, Edith Márquez dejó entrever que algo sucedió, pero en ese momento fue prudente con sus palabras a 'Ventaneando:

"Ese es un tema que no te voy a contestar por ahora. Me voy a reservar la respuesta porque cuando tenga algo que decir lo diré en su momento. Esa etapa de mi vida culminó de una manera que en algún momento de mi vida se las podré platicar de una forma clara, abierta y fuerte. Por ahora no".

En otra ocasión, Edith Márquez dijo que "de ninguna manera" volvería a trabajar con BOBO Producciones: "No tengo nada ni bueno ni malo qué decir, ya terminó ese ciclo y la vida continúa".

