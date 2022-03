“Estaba deprimido, sin trabajo y sin contrato, pero Danna Paola me salvó con esta canción”

“Pasé por una depresión bien fuerte”, confiesa Alan Navarro, quien había conocido el furor de la fama y había vivido 10 años de popularidad gracias a la boy band CD9, con la que había impuesto récords no solo de venta de música, también de la firma de autógrafos más larga en la historia de México.

De un día para otro, CD9 desapareció. No hubo un anuncio oficial sino que simplemente dejaron de hacer discos y ya no salieron de gira.

“Mi depresión comenzó cuando la banda terminó sin una despedida ni nada. Sentía una especie de ahogo” cuenta.

El golpe fue mayor cuando Navarro se dio cuenta de que uno de sus compañeros de CD9 fue lanzado como solista, Jos Canela, mientras que al resto de los integrantes, la disquera los congeló.

“Yo hablaba con Alonso (otro integrante de CD9) y le preguntaba ‘¿qué vamos a hacer, por qué él está sacando una canción nueva y nosotros no podemos hacer nada?’ Fue una puñalada por la espalda, me sentí traicionado”.

A mediados de 2020, mientras la pandemia ahondaba sus problemas, Alan Navarro recibió una llamada de Danna Paola.

“Ella me invita a salir en uno de sus videos, el de la canción ''No bailes sola’’, en donde hago el papel de su novio tóxico. Cuando sale el video, la gente comienza a preguntarme si ya iba a dedicarme a ser actor y además recibo mensajes de muchos fans que me preguntan que cuándo voy a sacar nueva música”.

Navarro cuenta que esa experiencia le hizo darse cuenta de que era momento de levantarse emocionalmente.

“Literal, salí de la depresión gracias a Danna Paola. Yo estaba sin trabajo, sin poder hacer música, sin disquera y sin contrato pero ese día dije: ‘tengo que hablar con el managment de CD9, a ver qué pasa, preguntar si le latería empezar desde cero”.

Así fue. Alan Navarro salió de su depresión, comenzó a escribir música y ahora estrena nuevo disco, "Heartbreaker", cuyo primer sencillo habla precisamente del proceso emocional que vivió.

“La letra es sobre el vacío en el que a veces nos sentimos y en el que tú eres tu propio enemigo y que de ti depende salir de esa depresión”.