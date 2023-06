"Esta soy yo": Carmen Muñoz nos cuenta su historia

“Soy conductora, mi nombre completo es María del Carmen Muñoz Loza"

1975. "Nací el 27 de junio de 1974".

"Nací en Lagos de Moreno, Jalisco, el 27 de junio de 1974. Soy la menor de cuatro hijos del matrimonio de Refugio Muñoz y María de Jesús Loza”.

"Mis papás son María de Jesús Loza y Refugio Muñoz"

“Tengo tres hermanos: Esaúl, Juan Carlos e Israel. Eran supercelosos conmigo, no me podían ver con alguien. Gracias a su protección fui una niña tranquila y feliz”.

1977. "Gracias a mis hermanos fui una niña tranquila y feliz".

“Mi sueño de ser comunicadora comenzó en la adolescencia, quizá por eso nunca fui noviera y duraba muy poquito con los contados novios que tuve. A los 15 años conseguí mi primer trabajo en una radiodifusora de mi ciudad natal”.

1987. "Nunca fui noviera durante mi adolescencia".

“A los 17 años mi voz ya se había escuchado en varias estaciones de radio; entonces me fui a León, Guanajuato, a buscar nuevos horizontes. Además de estudiar Ciencias de la Comunicación, trabajé en TV Azteca Bajío, donde aparecí por primera vez en pantalla; después decidí probar suerte en la CDMX”.

1991. "A los 17 años ya se escuchaba mi voz en las radiodifusoras".

“El programa De todo con Carmen, en Canal 11, marcó el inicio de mi carrera en la televisión. Trabajar desde entonces en diversas empresas me ha permitido llegar a diferentes tipos de audiencia”.

2001. "Inicié en la televisión con De todo con Carmen".

Juan Ángel y yo nos fuimos a vivir juntos ¡a tres meses de conocernos!”

“Trabajando en el programa Nuestra casa, de Televisa, conocí a Juan Ángel Esparza, de quien me enamoré, y a los tres meses nos fuimos a vivir juntos. Aunque no nos casamos, la relación es cada vez más fuerte. Me encanta la forma en que me sonríe y me mira”.

2004. "Conocí a Juan Ángel Esparza en Nuestra casa".

“Después de muchas dificultades para embarazarnos, el 24 de junio de 2013 nació nuestra hija Cosette. El nombre se lo pusimos en honor a la protagonista de Los miserables. Mis hermanos están permanentemente al tanto de nosotras”.

2014-2016. "Mi hija nació en 2013, y mis hermanos siempre están al pendiente de nosotras".

“Mi familia de cuna también es muy importante en mi vida; Chuyita, mi madre, es mi luz, mi guía, mi ejemplo, mi motivación diaria. Mi padre murió en septiembre de 2022, pero sigue habitando en mí”.

2022. "Mi madre es mi motivación, y mi padre murió este año"."

“Juan Ángel y yo llevamos 19 años juntos, y entre nosotros siempre ha habido respeto, desde el momento en que nos conocimos, por algo seguimos juntos. ¿Más hijos? Ya no. A nuestra hija Cosette le dedicamos nuestro tiempo completo”.

Sigue otros chismes:

Primeras palabras de Ferka tras ser eliminada de La casa de los famosos México

La impactante transformación de Danna Paola desde María Belén

Así luce Maite Perroni tras el nacimiento de su hija Lía