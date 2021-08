"Está muy de la fregada vivir así": Esposa de Rommel Pacheco, víctima de violencia

Terrible susto se llevó el fin de semana Lylo Fa, esposa de Rommel Pacheco, cuando un sujeto intentó someterla mientras ella se dirigía al gimnasio, aunque afortunadamente no pasó a mayores.

A través de un video, la influencer relató el momento en el que en plena calle un hombre se acercó a ella con malas intenciones.

“Me preguntó si no sabía dónde vendían hierro o fierro, una cosa así, como que la verdad sentí algo, o sea, lo vi en su cara, algo. De la nada me empezó a jalonear, me agarró del saco, de la chamarra. No sé, como que reaccioné y pude golpearle tantito las manos y hacer espacio. Como que en mi periferia busqué ayuda, si había alguien y no puede ser posible que en la pinche avenida no había nadie. Crucé rápido la calle y lo seguía viendo y como que se empezó a reír, pero caminé rápido y llegué al gimnasio”.

La pareja del clavadista no detalló dónde ocurrió este lamentable hecho, pero sí hizo un llamado a otras mujeres para extremar precauciones:

“Nada más es para que tengan cuidado porque está muy de la fregada vivir así, de verdad, está muy de la fregada ser vieja (...) Todos tenemos una amiga, una hermana a quien le ha pasado y no sé. Cuídense porque hoy tuve suerte, mañana no lo sé. Cuídense”, dijo.

Más tarde, a través de un texto que compartió en redes sociales, cuestionó... “¿Debí haber muerto para poder entonces levantar la voz? Dense cuenta de lo mal que estamos como país y sociedad. No existe razón alguna para que un hombre pueda tocarme o jalonearme".

"Estoy orgullosa de haberme defendido, de haber corrido y estar aquí para contarlo, no me avergüenza. Estoy aquí para darle voz a esas mujeres que ya no están, a mis hermanas y a toda mi manada. ¡Somos muchas y estamos hartas!", expresó.

Por otro lado, Lylo Fa dedicó este mensaje a Rommel Pacheco por cumplir 4 meses de casados:

