"¡Está luchando!": Paquita la del Barrio no se rinde y solo el reposo total puede ayudarla

Paquita la del Barrio ha tenido una pandemia complicada, y cuando empezaba a retomar sus presentaciones en vivo, postrada en su cama anunció la suspensión de los mismos en, por lo menos, las próximas ocho semanas, esto debido a que se ha mermado su salud.

Ahora, nos comenta su hermana Viola en exclusiva para TVyNovelas, ella ha tomado distancia del mundo desde su querido Alto Lucero, en el estado de Veracruz. Ahí se recupera acompañada de Paco, su mano derecha, y una sobrina que la asiste.

Viola nos explicó que Paquita tiene una nueva molestia, ahora es el intenso dolor de la ciática lo que la tiene en cama casi sin ganas de moverse, por lo que su hermana viajó a la ciudad de Veracruz, y de ahí a Alto Lucero, para verla y procurarla, ya que su mejoría radica en el reposo total que es necesario ella mantenga.

¿Cómo va todo, Viola? Acabo de estar con ella, vengo llegando a Veracruz, en estos momentos está en reposo, tal y como se lo mandó el doctor, ya que le hicieron un tratamiento en la columna por lo del nervio ciático, así que sólo hay que esperar, no podemos hacer más. ¡Ella está luchando! ¿La pandemia lo hace más complicado? Estamos vacunadas, gracias a Dios no nos ha dado el bicho, seguimos cuidándonos, y con este problema sólo esperamos seguir trabajando ya que pase todo.

¿Cómo anda Paquita de humor? No le gusta estar enferma, y pues por ahora mi hermana no puede estar caminando por el tratamiento, le mandaron tres semanas de reposo, además de que todavía le duele y no puede estar mucho tiempo parada, así que tendrá que estar en cama.

Contigo, ¿todo bien de salud? Todo bien, ya no estoy joven y debo cuidarme, por eso cargo mi cubrebocas para todos lados y sólo salimos lo necesario.

¿Estarás todo el tiempo con tu hermana? Estaré con ella por el día, ya por la noche me regreso a descansar; al día siguiente regreso a verla. Así serán mis días, quiero que descanse en su casa, tiene quién la atienda, y yo ya en Veracruz, voy y vengo.

Ahora que no trabajan tanto, ¿se han unido más? Yo creo que sí, estamos unidas, toda la familia está bien, todos nos extrañamos, y de verdad se lo digo a tus lectores, nunca es tarde para recuperar a la familia.

¿Quién se hace cargo de Paquita en casa? Una sobrina la ayuda, pero yo decidí estar todo el día de hoy (viernes) con ella; mañana (sábado) tengo unos asuntos, pero después iré con ella. Paquita es mi única hermana, la quiero y yo siempre voy a estar para ella. La verdad, Paquita sigue muy triste porque quería hacer la presentación de Moroleón, pero, por otro lado, está feliz y agradecida con los doctores.

¿El dolor que padece se dio de repente? Entiendo que toda la vida le dio lata, luego tuvo algunas caídas que lo empeoraron, pero gracias a Dios, ahora todo va a estar bien.

