"Está hiriendo a muchos": La situación que enfrenta Tristán llevó a Yahir a tomar terapia

Cuando trascendió que su hijo Tristán recayó en las adicciones, Yahir confesó vivir un infierno. Una semana después, el pasado 5 de noviembre, el joven confesó en su perfil de Twitter ser bisexual y que compartiría videos sexuales en una plataforma de paga. Conversamos con el cantante originario de Sonora para saber exactamente qué ocurre entre ellos, y visiblemente afectado nos platicó la situación, pese a que eso podría molestar a su primogénito.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de 2021 para ti? Lo más importante es estar. Mi familia, mi abuela, mi mamá, mi papá, mis hijos... Desgraciadamente lo que está viviendo Tristán es la peor parte y el mal sabor de boca con lo que me quedo.

¿Qué opinas de que se confesó bisexual? ¡Eso no me importa! Yo acepto a mi hijo como sea. Amor es amor y no tengo ningún problema con eso. Mi problema es con lo otro.

¿A qué te refieres? A que recayó en la adicción, las drogas y en todo lo que está haciendo, porque está hiriendo a muchos, no solamente a mí; ¡nadie sabe cuánto lo amamos!

¿Cómo lo estás apoyando? Ahorita no puedo hacerlo porque no estoy de acuerdo con esto. El último proceso fue de tres años que estuvo en una clínica de rehabilitación, y su mamá y yo estuvimos ahí todos los días, al pie del cañón, juntos, y logramos algo maravilloso. Pero cuando salió de ahí recayó y nos mandó a la goma, no quiere nada de nosotros. Yo ahorita estoy a la expectativa de ver con qué me sale.

¿Buscarás acercarte a él? En su momento yo creo que sí, pero quien tiene que acercarse es él; ya le exigí, ya le hablé bonito, ya le hablé feo, ya lo metí a una clínica, lo metí a otra... Tiene todo el amor y el apoyo de nosotros. El cambio tiene que salir de él.

¿Qué fue lo último que hablaron? Él sabe que tiene todo mi amor, que su mamá y yo estamos ahí; la gente que lo amamos está ahí. El cambio tiene que nacer de él. Ya lo intentamos por la buenas, por las malas, lo encerramos a fuerza... ya no sabemos qué hacer. Su mamá y yo no somos expertos, somos papás que estamos intentando buscar lo mejor para él.

¿Cómo es tu hijo? Es un gran chamaco que cuando está sobrio es educado, amoroso, caballeroso. Tengo puras cosas buenas qué decir de mi hijo, pero cuando está en drogas, se convierte en algo más. Yo le enseñé otras cosas: el amor, la familia, el estar unidos... pero él no quiere ser parte de esto.

¿Eres codependiente de tu hijo? Yo creía que no, pero lo soy totalmente y estoy tomando mis terapias. ¡No tengo palabras para expresar mi dolor por todo esto!

¿Cómo se encuentra tu familia ante esta situación? Triste (se le quiebra la voz). Toda la familia está muy triste, no voy a mentir. Está afectada, y además, a todos nos han estado mandando mucho hate (odio) a través de redes sociales, y duele mucho. ¡Ha sido muy gacho vivir esto!

¿Qué te han dicho? Mucha gente se ha burlado de mí y de mi familia. Me mandan fotos, videos... Duele mucho todo eso. ¡No me hace feliz eso! El odio que me han mandado está muy cab…, pero tengo que seguir adelante, tengo que seguir trabajando. Deseo de todo corazón que la gente no pase lo que estamos pasando.



