"¡Está fatal!": María Antonieta de las Nieves explota contra imitadores de Perú de 'La Chilindrina'

Fue cuestión de tiempo para que estallara la bomba por la existencia de la 'Chilindrina Huachana' en Perú, un personaje interpretado por un joven llamado Alex Brandon que tiene indignadísima a María Antonieta de las Nieves.

"Qué cosa más fea. Imagínate que una Chilindrina se está presentando en Perú con cerveza en mano y haciendo un baile, que yo diría, erótico", dijo la actriz ante la prensa.

"Totalmente lo contrario y además es un chico que no es chico, es una chica que se cree La Chilindrina, está fatal", reiteró María Antonieta de las Nieves.

Por si fuera poco, a María Antonieta de las Nieves la hizo enojar un concurso en Perú donde buscan imitadores de La Chilindrina, incluyendo un participante de color, aunque reiteró: "no tengo nada contra los negros, lo que tengo en contra es que me estén imitando como La Chilindrina con la portada de mis fotografías y mi logotipo, y yo precisamente ayer me fui a registrar todos mis personajes que me cuestan mucho dinero, trabajo, esfuerzo, y 50 años de tener una imagen limpia para que estén haciendo este tipo de cosas", dijo molesta.

