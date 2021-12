Esta es la disculpa pública que YosStop leyó para Ainara Suárez

Como parte de los compromisos que acordaron para que YosStop pudiera recuperar su libertad, está una disculpa pública para Ainara Suárez, que la youtuber leyó para sus seguidores.

Yoseline Hoffman portó una laptop en sus piernas y leyó rápidamente un texto:

"Perdón, Ainara. Te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado; te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado. Hoy entiendo que nadie puede calificar a otra persona por su aspecto físico ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron Ainara y yo hice más grande tu herida y tu dolor".

"Te revictimicé y puse en duda lo que valientemente habías denunciado. Ahora entiendo y espero que todos entiendan que si no hay consentimiento es violación y que una persona alcoholizada no puede dar su consentimiento".

"Te llamé puta por subir fotos de tu cuerpo en tus redes sociales y me burlé de tu aspecto físico, ahora entiendo que es tu cuerpo y que nadie debe decirte qué hacer o no hacer con él y calificarlo. Ojalá todas las mujeres pudieran sentirse cómodas con sus cuerpos sin que nadie las juzgue ni las insulte. Te pido perdón por esto y les pido una sincera disculpa a todas las personas que pude haber ofendido".

"Me atreví a calificar lo que te había pasado. Dije que te vendiste por cigarros, que eras una prostituta y una pendeja, dando por sentadas cosas que no me constaban. No tuve empatía alguna".

YosStop alzó la mirada a la cámara para decir: "Lamento muchísimo mi conducta".

Luego se sinceró: "A mis seguidoras y seguidores, les digo: Stoppers, la cagué. Me equivoqué muy cañón y lastimé y agredí sin derecho a Ainara, lo digo en serio. Les pido no meterse con ella ni con su familia".

Y reflexionó: "Hoy me doy cuenta que las palabras tienen un poder inmenso. No solo son pensamientos puestos en voz. Con ellas podemos crear o destruir. A partir de hoy, soy consciente que como comunicadora digital tengo una gran responsabilidad. Estoy en un constante aprendizaje y tomar esta oportunidad para reconstruirme y poder usar mi voz para ayudar a las demás personas. Te pido perdón Ainara, y te agradezco que me hayas dado una segunda oportunidad".