Esta era la otra pasión de Vicente Fernández: Los caballos

Repetir cinco veces el quinto año de primaria y convencerse de que las letras no entran cuando se tiene hambre, orilló a Vicente Fernández a abandonar los estudios. Como castigo, su padre, Ramón Fernández, le obligó a ayudarle en el negocio ganadero, que con grandes dificultades económicas sostenía. Así, a los 14 años de edad, aprendió a ordeñar vacas, a cuidarlas, a montar y domar caballos, curarlos, ayudar a parir a las yeguas… En fin, todo lo que debe hacer un verdadero hombre de campo.

Asimismo, mientras radicó en Tijuana, laboró en un hipódromo, y lejanísimo veía el día de tener un caballo propio. Cuando la fortuna comenzó a sonreírle, prometió a su papá que le compraría el ganado europeo más fino para reactivar su negocio. Lamentablemente, la muerte de don Ramón, a los 56 años de edad, echó por la borda sus intenciones, pero no mató el anhelo que inició en 1971.

Y aunque en Los 3 Potrillos tiene cabezas de ganado de la mejor clase (la mayoría Hereford, Brahaman [cebús blancos], Limousine y Belgian Blue), propiedad de sus hijos Vicente y Gerardo, ahí también da cauce a otra más de sus pasiones: la crianza de caballos Cuarto de milla, sus favoritos; Raza Fernández y miniatura. Todos se alimentan de los pastizales que alfombran gran parte de las 200 hectáreas del rancho.

Vicente Fernández amaba los caballos

“Montaba a caballo desde niño, pero tuve dinero para comprarme uno hasta los 37 años. Ya fue difícil aprender a colear, a calar y hacer suertes charras, entonces mejor empecé a seleccionar ejemplares para mi criadero con un Cuarto de milla y una yegua ponie”, recordó en entrevista con TVyNovelas.

En 2011, el cantante reveló en un programa de televisión especializado en charrería contar con 70 yeguas de cría y 10 sementales Cuarto de milla. Certificados por la American Quarter Horse Association, que registra y preserva las líneas de sangre de esta raza, ninguno de estos últimos está a la venta y, además, tampoco puede ser cruzado con una hembra que no pertenezca al rancho.

“Siempre he disfrutado mucho andar a caballo, sobre todo porque a todos los que están en Los 3 Potrillos los conozco desde que nacieron. Para mí son los animales más inteligentes y bonitos que hay en el planeta”.

Dato curioso: Chente tenía la costumbre de bautizar con nombres de artistas a sus yeguas. “Unas se llamaban ‘La Maribel’ (Guardia)’, ‘Rebeca (de Alba)’... como las más bonitas mujeres. Nunca nadie se molestó, porque era como un homenaje. Quienes criamos caballos siempre tenemos una yegua que es nuestra heroína y la admiramos, pero hace tiempo que no les pongo esos nombres, porque hace mucho que no hay una artista que le llegue a las yeguas que tengo con esas características. Un dicho indica que la yegua perfecta es la que tiene ojos de venado, orejas de lince, cuello de cisne, cintura de señorita en anca de viuda rica y caminar de ‘no me digas a qué te dedicas’, y a esas eran a las que les ponía nombres de mis compañeras artistas”.

Caballos como un perro

Su afición por la crianza de caballos miniatura empezó en 1990 con 10 yeguas y dos garañones, luego de conocerlos a través de las páginas de una revista inglesa. La estatura de éstos no debe exceder los 87 centímetros de la nuca al suelo. “Los ejemplares que ahí estaban eran tan perfectos, que se me metió en la cabeza tener en el jardín de la casa un caballo más chico que un perro. Investigué dónde había, di con ellos en Estados Unidos, me traje un pie de cría, empecé a criarlos y he ganado con ellos campeonatos de belleza y perfección. Ganar un certamen de ese tipo hace que su precio suba hasta el equivalente a 60 mil dólares el precio de uno”.

Vicente pertenecía a una asociación de caballos miniatura, cuya sede está en Dallas, Texas. Cuando críaba algún ejemplar especial, lo mandaba a allá para hacerlo campeón. Si le salía un cliente lo vendía; si no, lo regresaba al rancho como pie de cría. “Me gusta tenerlos, pero también debo de vender. He llegado a tener más de 200, y ¿qué hago con tanto”, decía Chente, quien regaló uno a cada uno de sus 11 nietos.

“Tengo quien los cuide, pero cuando una yegua importante para mí va a parir, la meto en una caballeriza que está a un lado de mi estudio, y ahí estoy al pendiente, aunque sea de noche. Si no, en cuanto amanece, recorro todo el rancho para saber quién parió y ver de qué color salió el potrillo o la potranquita. Eso es algo muy bonito. Desde que se cruzan el caballo y la yegua, se imagina uno cómo van a salir los hijos. ¡Estos animales son mi vida!”.

