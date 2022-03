Esta era la condición que Luis de Llano sugería a las actrices para hacerlas ricas y famosas

Hace 10 años, Luis de Llano habló en el documental 'Gimme The Power' dirigido por Olallo Rubio sobre la única condición que le sugería a las aspirantes a celebridades para convertirlas en ricas y famosas.

Se trata de un documental de Molotov que enmarcara la propia historia de la banda, y debido a la controversia por la canción 'El carnal de las estrellas', entrevistaron al legendario productor.

Ante las cámaras, Luis de Llano relató lo que les decía a las famosas cuando llegaban a su oficina:

"Yo tengo un pequeño ejercicio que hago cuando llega una chava guapa a mi oficina pidiéndome trabajo. Lo he hecho varias veces, y a veces sí he tenido hasta seis o siete esperado. Entonces la siento y le digo tú quieres ser estrella y tú quieres triunfar. Estás guapa; en las fotos te ves bien, tienes buen look. Entonces párate, date una vuelta, siéntate… se empieza a poner nerviosa… ya sabes cambia la situación… Pues mira yo te voy a hacer rica y famosa pero tengo una condición… ¿una condición? Pero... No quiero que la comentes con nadie… quiero que quede muy personal entre tú y yo, y no quiero que te ofendas o lo tomes a mal, pero me es muy importante y voy a hacer muy sincero y muy directo contigo… como que se empiezan a poner más nerviosas, se vuelve a cambiar de pierna, cambia de lugar… y te lo juro que te voy a hacer la estrella de las estrellas… Ok… ¿Cuál es? Cuando seas rica y famosa… no te quiero volver a ver en mi vida”.

PARA LUIS DE LLANO, A LOS PRODUCTORES LOS RODEA UN "MITO"

En la entrevista con Yordi Rosado, el creativo insistió: "Tú te imaginas que el productor es un corrupto, sentado en su oficina con un puro y 20 viejas esperando afuera. ¡No es cierto, el productor se lleva unas friegas espantosas! Está desde las 8 de la mañana a las 2 de la mañana, si tu novela no tiene el éxito que quieres te lleva el tren. Es más mito que otra cosa".

Resaltó el papel de las mamás de las famosas: "Había de todo. Lo peor eran las mamás, perdón, ahí lo detengo. Las mamás que llegaban con sus hijas y ahí las sentaban... A mí varias mamás me dijeron y les dije 'señora, perdóneme pero está usted equivocada'"

Y se defendió: "¿Tú crees que yo pude haber hecho la cantidad de grupos que hice, la cantidad de programas y novelas si eso fuera cierto? ¡Imposible! Es un mito que existe y existirá pero en el cine, en la televisión, en el teatro. Pero luego va a niveles más grande, de eso viven las revistas del corazón y los programas de chismes.

"Existe ese mito y va a seguir existiendo, porque en las novelas se vive aspiracionalmente", dijo Luis de Llano.

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!