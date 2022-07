Esta cara puso Juan Vidal al escuchar ataques de Cynthia Klitbo y el dinero que le debe

Tremenda sorpresa se llevó Juan Vidal al salir de 'La casa de los famosos' al encontrarse con la denuncia ante las autoridades por violencia psicológica y las declaraciones donde Cynthia Klitbo lo expuso como un vividor que le quedó a deber dinero.

El actor dominicano hizo frente a la polémica, y en el programa 'La mesa caliente' le expusieron los videos donde Cynthia despotrica en su contra, mientras él se quedó totalmente serio al escuchar a quien alguna vez fue su amiga y novia.

Así que Juan explicó que el dinero, unos 90 mil pesos mexicanos, fue una ayuda que ella le dio como pareja: "Lo que empezó como un modo de apoyo, de pareja, de 'no te preocupes', tomé la ayuda porque yo sabía que empezaba proyecto, no sabía en qué fecha y tuve unos pendientes con mi hija que tiene 5 años. Acepté la ayuda y todo estaba coordinado con mi asistente y mi oficina para que se le entregara el dinero".

"Ella me prestó una parte en pesos mexicanos y una parte en dólares. Al yo entrar a La casa de los famosos dejé todo coordinado y la primera parte se la iban a dar en pesos, lo cual ella no aceptó. Bloquea la comunicación, no recibe el dinero, y yo pensé que ya estaba todo pagado. Si ella impone esa traba, no entiendo con qué motivo", explicó.

Así que dijo que le pagaría esta misma semana: "Hoy mismo voy a ir a hacer la transferencia para pagarle cada centavo, como habíamos quedado", declaró Juan Vidal, no sin antes decir con ironía: "Qué cosa que ahora lo utilice para burla, para difamar, para ofender, para hacer escándalo. ¿Qué gano yo con no pagarte? ¡sería estúpido y tonto!".

Y sobre ser presuntamente violento, luego de que se filtraron unos audios donde él le grita y se queja de los ronquidos de ella, Juan dijo: "Los audios que se escuchan son audios de un hombre molesto que está discutiendo con su pareja. Yo quiero dejar esto en paz, darle su dinero, y su opinión es su opinión no tengo nada qué decir de ella. Somos muy explosivos los dos, es mejor dejar todo tranquilo. Y estaba todo tranquilo, qué casualidad que yo entro a la casa, y sale todo esto".

Asimismo, dijo que Cynthia también le gritaba en sus discusiones y rechazó conocer a Rey Grupero: "Yo ni lo conozco y Rey Grupero debe saber algo, de esos audios, también hay audios de Cynthia, no voy a exponer esto. Qué casualidad que lo hacen cuando no puedo dar réplica. Pero insultar a una persona, en mi vida he quedado debiendo dinero. Se me hace muy bajos estos ataques sin fundamento ¿Nadie se pelea con su pareja? Es muy difícil conciliar con ella, y ahí lo dejo".

No hay que olvidar que Cynthia dijo que Rey Grupero sí era un caballero, a diferencia de Juan.

"Fíjate lo que son las cosas, a veces la gente nos vamos con la apariencia de las cosas. A mí Rey grupero me cuida, me apoyaba económicamente, lo describo como un caballero... A diferencia de Juan Vidal, que tiene ira, que basa toda su experiencia de vida en 'cuántos músculos tengo' y que para él las mujeres somos una manera de acomodarse económica y públicamente. No se vayan con la finta: el caballero es el Rey grupero", fueron parte de las declaraciones de Klitbo cuando delató a Juan Vidal.