Esta cara puso Jacky Bracamontes cuando le mencionaron a la ex de William Levy

Después de que se destapara la cloaca con las recientes declaraciones de Elizabeth Gutiérrez sobre Jacky Bracamontes, la jalisciense no se pudo escapar de que la prensa le preguntara al respecto.

Como recordarás, la ex de William Levy habló en un podcast sobre el libro del a mexicana en donde relataba que tuvo un romance fugaz con el cubano cuando protagonizaron 'Sortilegio'; en su texto, Jacky dio a entender que Elizabeth "amarró" al galán con su segundo embarazo, por lo que su idilio con Levy terminó.

Hace unos días, Elizabeth Gutiérrez soltó un comentario que cayó como bomba: "Pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo. Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre. Yo solo tengo dos hijos, y si te preguntas por esa persona, no sé cuántos, pero definitivamente más de dos. Entonces pregúntenle a ella quién necesita amarrar a quién".

Así que ahora que Jacky habló con la prensa, simplemente dijo: “Todo lo que dije está en el libro, y se los estoy aclarando para quien tenga duda, lo lea y recuerde lo que yo dije, porque luego ponen palabras en mi boca que yo no dije. Ahora, si hay alguien que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría, nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, y menos de una mamá”.

Pero Elizabeth también acotó: "Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es. Poner esa parte de que me embaracé, se me hace un poquito de mal gusto, pero bueno, no pasa nada, le deseo toda la felicidad del mundo”.

¿Sí hubo romance entre Jacky Bracamontes y William Levy?

La guerra de declaraciones entre Elizabeth Gutiérrez y Jacqueline Bracamontes no hizo más que revivir el recuerdo del romance fugaz que tuvo la ex reina de belleza con William Levy, en la época en la que protagonizaron 'Sortilegio'.

Ella acababa de terminar su noviazgo, caracterizado por violencia, con el actual esposo de Bárbara de Regil, Fernando Schoenwald. "La tensión emocional que vivía en ese momento era muy fuerte", dijo en una ocasión Jacky a 'El Gordo y La Flaca'.

Soltera y compartiendo reflectores con William Levy, se encendió la flama. Actualmente existen dimes y diretes con Elizabeth Gutiérrez sobre si ella se embarazó para retener al cubano y así evitar que se quedara con Jacky, pero ¿realmente hubo algo entre Bracamontes y Levy?

En su libro La pasarela de mi vida, Jacky Bracamontes confirma que el romance avanzó porque él le dijo que estaba separado de Elizabeth Gutiérrez: "Él me había dicho 'yo no estoy con mi mujer, estamos separados' por eso estábamos saliendo así como viendo qué pasaba".

Sin embargo, pronto se supo que Elizabeth estaba embarazada. Así que Jacky relató: "Fue un shock porque no me esperaba que me dijera eso porque él me había dicho que no estaban juntos, entonces, ¿cómo? ¿por el Espíritu Santo?"...