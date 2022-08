Esta cara puso Galilea Montijo ante receta del chef de 'Hoy'... ¡no pudo fingir!

La sección de Christochef en el programa Hoy terminó como una fallida demostración de una receta que en redes sociales se hizo viral: preparar mole en pocos minutos.

Para cocinar el "mole rápido", Christocheg mezcló caldo de pollo, salsa picosa para alitas, salsa ácida para botanas, chocolate en polvo, azúcar, sal y canela. Todos los ingredientes se cocinan por 10 minutos hasta que se espese.

Pero algo andaba mal y Galilea Montijo no pudo fingir. "Me parece raro, pero, mi amor, estamos en 2022", dijo para no descalificarla sin haberla probado, pero luego vino lo peor.

Carlos Arenas y Galilea Montijo probaron el "mole" con pollo desherbado, pero

Carlos Arenas dijo que sí sabía a mole, pero el rostro de Galilea lo dijo todo. "Es que no es ni la de las alitas, ni la del mole, está como en medio", aseguró en cuanto al sabor.

Al final, Galilea recomendó a los televidentes a no hacer caso a la receta y mejor seguir "haciendo el tradicional... Tárdese dos horas".