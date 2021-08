Esta cara puso Alejandro Fernández al enterarse que don Vicente está hospitalizado

Vicente Fernández sufrió una caída en su rancho en Guadalajara y terminó hospitalizado de emergencia, pero al parecer, su hijo Alejandro Fernández desconocía del estado de salud de su papá.

A su llegada de España, varios periodistas lo abordaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y 'El Potrillo' no pudo ocultar que no sabía nada de su padre, quien tuvo daño en las cervicales y, hasta la noche del 8 de agosto, se supo que estaba sedado.

"No, no sé, no tengo idea. Terminé mis vacaciones", dijo Alejandro.

“No, no sé, no tengo idea. Gracias. Obviamente sí hemos estado en contacto pero no tengo esa información, no sé”, expresó el cantante, sin poder ocultar su desconocimiento.

Reiteró que se pondrá en contacto, pero que no sabía que don Chente Fernández está hospitalizado.

Este fin de semana se supo que el viernes 6 de agosto, don Vicente Fernández se cayó mientras caminaba en su recámara del rancho de Los Tres Potrillos, por lo que fue hospitalizado de emergencia.

Vicente Fernández fue hospitalizado

El Charro de Huentitán fue intervenido por daño en las cervicales, y su hijo Vicente Jr. confirmó que tenía daño en las cervicales.

Eso sí, aclaró que don Vicente "está estable y tiene todas sus precauciones y medidas de seguridad que está marcando el Estado de Jalisco, por esa razón sólo podemos estar un poquito. No pude hablar con él porque está sedado, está dormido, pero en cuanto los doctores tengan los resultados que esperan nos lo van a dejar llevarlo a rancho".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!