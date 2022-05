"Está aquí porque quiso": Karla Panini dice que no se robó al esposo de su mejor amiga

Por más de un lustro el escándalo ha perseguido a Karla Panini por su relación con Américo Garza, quien fue esposo y padre de las hijas de la fallecida Karla Luna, con quien formaba 'Las Lavanderas'.

Pero a decir de Panini, la historia no ha sido contada como fue, y según ella, no le robó el marido a su mejor amiga como le reclaman en redes sociales incansablemente, hasta con memes.

Ahora que ya habla abiertamente del tema, y hasta vende playeras con la leyenda "Te odiamos Panini", Karla decidió hablar de una vez por todas y expresar algo que quizá muchos dejaron escapar: Américo está con ella "porque quiso".

“No me voy a callar, por eso se hizo esta bola de nieve, porque callé, callé y callé. Y él mi marido, que siempre quiso ser mi marido, porque ya me tienen harta con eso, porque yo no me lo robé, no lo obligué a nada, el señor está aquí porque quiso”, dijo Panini.

Además, les dejó claro a sus detractores que ella seguirá mofándose de lo que quiera. "Yo me voy a burlar de todo lo que yo quiera, de mí, de mí hate, de mis memes, de lo que me inventa, me voy a burlar siempre y si quieren y si no largo”.

Por ejemplo, hace unos días compartió un video donde reaccionaba a los memes en su contra, y hasta se rió de algunos donde le reclaman por el mismo tema de Karla Luna.