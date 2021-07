Esposa de Freddy Ortega, 28 años menor, nos cuenta cómo ha sido su primer mes de casados

El pasado 12 de junio, Freddy Ortega, de 56 años, se casó con Cristina Rubí, una joven cantante de 28 que conquistó su corazón y que lo ha hecho muy feliz. En exclusiva, la esposa del comediante compartió con TVyNovelas su historia de amor, cómo se conocieron y conquistaron, reveló que habrá boda religiosa una vez que pase la pandemia, y confesó si desean tener hijos, entre muchas otras cosas.

¿Cómo les ha ido en su primer mes de casados? "Ha sido hermoso, ¡maravilloso! Estoy terminando mi maestría en Ciencias Políticas y Sociales, y afortunadamente tengo tiempo de acompañarlo al trabajo y ver lo que hace; a veces él hace sus cosas y yo las mías, pero estamos muy coordinados, y el tiempo que pasamos lo disfrutamos mucho.

¿No han tenido ninguna diferencia por cuestiones de adaptación? "Supongo que todas las parejas tienen desacuerdos, pero nosotros nos hemos entendido muy bien, nos respetamos y todo ha fluido fácilmente.

¿La diferencia de edad no ha influido? "¡Para nada! Creo que eso es una ventaja, Freddy ya sabe lo que quiere, es un hombre con mucha madurez, y la edad no es algo relevante, nos entendemos muy bien y eso es lo más importante. Tampoco hay una diferencia generacional, yo tengo un alma vieja y él tiene un alma increíblemente enérgica, maravillosa. La edad no es importante para nosotros, la edad está en el corazón.

Se casaron hace un mes

¿Cuándo planean el enlace religioso? "Todavía no sabemos, con esto de que se acerca una tercera ola y que hasta los Juegos Olímpicos se pueden cancelar, no quisiéramos planear nada en este momento, pero tenemos toda la intención de hacerlo, sólo queremos esperar el momento que sea completamente seguro para los invitados, porque queremos hacer algo grande, la fiesta como deber ser.

¿Piensan tener hijos? "No, ya lo hemos hablado; personalmente yo nunca lo he tenido en mi plan de vida, y él tampoco. Desde que nos conocimos lo platicamos, hay muchas condiciones de medio ambiente, política, de salud ahora con la pandemia, entonces, así lo decidimos.

Por cierto, ¿cómo se conocieron? "Yo canto desde hace varios años, y ahora con la pandemia, al igual que muchos otros músicos, subí videos a las redes y tuve la buena suerte de que Freddy viera uno que grabé con un cóver; como es muy sensible a la música, me escribió y me dijo: “Qué bonito cantas, yo también hago música y me gustaría pasarte un poco de mi material para que me des tu opinión”. La verdad, me emocioné mucho, no tenía idea de que hiciera música y tiene unos discos maravillosos, entonces, así surgió todo, el contacto se dio muy fácil, empezamos a ver que teníamos muchas cosas en común y se fue despertando algo.

¿Qué te enamoró de él? "Desde que salimos la primera vez, cuando me pasó su material, me di cuenta de que era un hombre sencillo, noble y sincero. Entre más lo conozco, más me gusta, es una persona muy generosa, divertida, atenta; ¡la verdad, nos entendemos muy bien! Creo que tiene que ver con los principios y los valores.

Se dieron las cosas de tal manera que tomaron la decisión de casarse muy rápido… "Creo que eso es relativo, cada quien tiene sus tiempos, y afortunadamente, nosotros lo supimos pronto, lo platicamos y decidimos que era lo que seguía, lo correcto, que teníamos que estar juntos. En esta pandemia hemos aprendido muchas cosas, y una de ellas es precisamente que si encuentras el amor, hay que disfrutarlo y vivirlo.

