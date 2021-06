Esposa de Emir Pabón relata accidente y ya se recupera: "Fue un milagro"

Después del fuerte accidente automovilístico que vivió junto a su esposo Emir Pabón, Stefanía de Aranda podría ser dada de alta esta semana, luego de que su vida estuvo en peligro por fracturas, un coágulo en el pulmón y un cateterismo en el corazón.

Vivió todo eso estando embarazada de 6 meses, por lo que el poder recuperarse hoy en día sin problemas es un "milagro" para Stefanía, y así lo comentó en entrevista con 'Ventaneando'.

"Fue muy duro todo esto, pero Dios escuchó todas las oraciones y hoy estoy muy agradecida de que justo hoy me pude levantar de la cama después de casi 3 semanas de estar acostada. Estoy contenta de tener una nueva oportunidad de vida.

"Gracias a Dios fue en Estados Unidos, en Houston, agradecida con todos los médicos porque he pasado por muchas cosas. Me hicieron un cateterismo en el corazón, estaba nerviosa; me decían que un coágulo de grasa se me había ido al pulmón, no podía respirar, pero gracias a Dios estoy bien.

Stefanía resaltó: "Estoy muy feliz porque fue un milagro. A mí todo me dolía, las piernas, la cabeza, lo único que no me dolía era el vientre, siempre ha estado bien".

"Estaba muy asustada, cuando fue el accidente venía hablando con mi mamá por WhatsApp, cuando me desperté inmediatamente le hablé a mi mamá, le dije que había tenido un accidente. Del shock no recordaba que estaba embarazada", recordó.

Dijo que el chofer no les hizo caso en bajar la velocidad, y que él salió ileso: "Desde el principio no me vibró el chofer, fue el primer día que llegamos, ni siquiera nos ayudó a subir maletas; me acuerdo que el chofer empieza a chocar de mi lado con el muro de contención. Le empecé a decir 'por favor, estoy embarazada, no manejes de esa manera'. Él estaba con los ojos abiertos, completamente normal".

"Él venía como a 130km/hr, muy rápido, Emir se quitó el cinturón y le empieza a tocar, a decirle que bajara la velocidad, él no hacía caso. Fue todo tan rápido, en cuestión de segundos, cuando menos lo esperé ya habíamos chocado", relató sobre el accidente.

Esta semana la darán de altar, tras poderse levantar de la cama luego de la fractura en la rodilla. Sobre su bebé, contó: "Él bebé es un guerrero, va a tener un nombre en honor a Dios que nos hizo el milagro de que esté en perfecto estado".

