"Espero que recapacite": Pepillo Origel habla de la demanda con Flor Rubio

Después de 6 años, la guerra parece haber terminado entre Juan José Origel y Flor Rubio, pues ella anunció que ya hubo sentencia definitiva luego de que su ex compañero habló mal de ella en un video, mientras otros periodistas lo escuchaban.

Así que Pepillo Origel se manifestó en sus redes sociales: "Hoy salió la señora hablando de que ganó. Está bien. Que ella ganó. Que la Corte le dio la razón... A mí lo que se me hace muy raro es que desde hace tres años yo había ganado, porque la Corte me había dado la razón.

"Como yo no sé mucho de todo esto, porque lo están viendo los abogados... A mí me habían dicho que yo ya había ganado. Pues ahora resulta que ella ganó. A ver. Y también estaba diciendo la señora, que espero que recapacite, porque es una gran mentira. Dice que yo hablé delante de todos los medios de comunicación... No, señora.

Recordó: "Estábamos en Acapulco en un evento de la señora Silvia Pinal. El evento ya había terminado, y se había retirado la prensa; el señor gobernador del estado y su esposa dieron una cena privada donde nada más se encontraba un grupo muy reducido, entre ellos la señora Maxine Woodside.

No había prensa. Al calor de las copas, voy al baño. Saliendo del baño me interfiere un empleado de la señora Flor Rubio. No quiero alegar todo lo que me dijo para sacarme lo que me tuvo que sacar.

"Sí, a lo mejor yo traía algo metido y con las copitas lo solté, hablé. Y lo primero que hice fue hablarle a la señora para ofrecerle una disculpa y decirle esto y lo otro. Inmediatamente. Eso lo hice en mi programa, ya van como 20 veces que le digo que me disculpe porque es una mujer. Pero de ahí a que yo hablé en medio de toda la prensa, eso no es verdad".

Origel dijo: "La corte tendrá que decidir. Lo único que quiero decir es que si cometí ese error, pero qué tanto me dijo esta persona para que yo hablara, y luego lo vendieron a la revista. Hay que investigar muchas cosas, tienen que quedar claras muchas cosas. Sentí muchísimo lo que pasó, pero vamos a ver. Eso es lo que les quería decir en esta ocasión".

"Si hubo tres proyectos de resolución a mi favor y ahora ya no, qué raro, ¿o ya nadie puede hablar nada en privado? Si yo lo digo en un medio, lo sostengo, ¿pero en una conversación privada? Eso es lo que más me extraña. Eso me lo grabaron una persona que saben ellos quién fue, y la revista saben también a quién le compraron la nota".

"Mi consciencia está tranquila", sentenció Origel.

En tanto, Flor Rubio dijo en 'Venga la alegría': "Después de casi 6 años la Suprema Corte de la Nación emitió una sentencia definitiva a mi favor. Ya es definitiva. Agradezco la sensibilidad de los ministros y ministras de la Suprema Corte que analizaron a profundidad el asunto, del abuso, y la discriminación y la violencia en contra de la mujer".

"Se analizaba su derecho a la privacidad, sin embargo, en la decisión final se comprobó que él se encontraba en un evento público donde estaban diferentes medios de comunicación armados con sus elementos de trabajo, cámaras, micrófonos, y esa conversación él la estaba teniendo con un grupo de periodistas, que presumiblemente todo lo que dices en un evento público, todo lo que comunicas a periodistas, puede ser publicable".

"Esto no es un triunfo ni un fracaso para nadie. Esto es un triunfo para las mujeres que son violentadas en este país, entre las que me incluyo. A mí se me ha dicho de todo, se me dijo estúpida, prostituta, que no iba a llegar a ningún lado con esta semana; muchos se burlaron de mí y apoyaron a Juan José por la amistad que tienen con él", dijo Flor, quien explicó que el proceso incluye una reparación económica que establece la autoridad. "Entraremos a ese proceso a que lo establezca y por supuesto, la respectiva disculpa pública en los mismos medios y en el mismo lugar donde fue expuesta la ofensa".

En otros temas, Juan José Origel sigue dando positivo a COVID-19, por lo que permanece en reposo.

