"Espérame al año que entra": Raquenel, 'Mary Boquitas', está lista para hablar del caso Andrade

"Espérame al año que entra", fue la respuesta de María Raquenel Portillo, antes conocida como Mary Boquitas, cuando le preguntaron por qué no existieron más denuncias contra Sergio Andrade luego de que ha estado libre por muchos años luego de cumplir su condena por el caso de Karina Yapor.

"Estoy preparando unas cosas importantes. Independientemente de la cuestión legal, que ya vendrán algunos asesoramientos, yo personalmente siempre dije que las cosas van a tomar el giro que tienen que tener", dijo María Raquenel en entrevista con Inés Moreno para su canal de YouTube.

"No te estoy diciendo si sí voy a denunciar o no, pero lo que sí te puedo decir es que las cosas han cambiado muchísimo a raíz del #MeToo; tuvimos que llegar a un momento en el que hasta ahora las personas que vivieron violencia están hablando y eso nos da valentía a las personas que hemos sido víctimas de un abusador".

María Raquenel admitió que ya está preparada para contar su versión de los hechos: "En mi caso, yo había estado queriendo hacer un libro, una serie, pero no me sentía lista. Dije 'ok, primero trabajo en mí misma, cuando yo esté lista para no ponerme ni de víctima ni de victimaria, sino para ser lo más justa posible con esta historia...' Viene un libro y otro proyecto que ya está pero sale el año que entra. La unión hace la fuerza".

"Yo hablé con mi abogado y me dijo que si esto hubiera sucedido ahorita, serían 10 años por cada víctima. Ese tipo no estaría fuera ni de chiste", dijo sobre Sergio Andrade, con quien estuvo todo el tiempo en el que se desarrolló el clan con el que reclutaban jovencitas, y del que Gloria Trevi también fue testigo.

¿Qué pasó con el clan?

Sergio Andrade era pareja y manager de Gloria Trevi cuando ella triunfaba en la industria. Las cosas turbias comenzaron cuando se filtró que su famosa escuela de talentos en realidad reclutaba niñas como parte de un clan bajo la promesa de que se volverían famosas como la regiomontana.

Resultó ser una especie de harem para Andrade, donde además de abusar y embarazar jovencitas, las tenía cautivas y sin comunicación con el exterior. La pieza clave fue Karina Yapor, quien estuvo con Gloria y Sergio desde 1994, cuando ella tenía 12 años. Al perder comunicación con ella, su familia denunció su desaparición y responsabilizó a Trevi y a Andrade.

En noviembre de 1999, la propia Karina pidió a sus familiares retirar la demanda contra la pareja, pero las autoridades mexicanas pidieron apoyo a la Interpol. Fue así que los encontraron el 13 de enero de 2000 con todas las jóvenes y María Raquenel Portillo, en Barra de Tijuca, una zona elegante de Brasil.

Gloria y María Raquenel fueron absueltas en 2004 de los cargos de rapto, violación y corrupción de menores derivadas de la demanda de la familia de Karina Yapor. En el caso de Sergio Andrade, fue condenado a siete años y diez meses por los mismos delitos, pero quedó en liberad en el año 2007.

Sin embargo, a María Raquenel la persigue el rumor de que ella habría estado implicada en la desaparición del cuerpo de Ana Dalai, la hija que Gloria Trevi procreó con Sergio Andrade. Sin embargo, la cantante niega rotundamente el rumor, pues dice que nisiquiera estaba presente cuando la niña falleció el 13 de noviembre de 1999 a los pocos días de haber nacido.

