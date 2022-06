"Esos videos no me representan": Checo Pérez da la cara tras divertirse con misteriosa mujer

Sergio Pérez se fue de fiesta tras ganar el Gran Premio de Mónaco, pero los videos exhibieron que se la pasó muy bien en compañía de una mujer que no era su esposa.

Además se le ve tambaleándose en plena borrachera, de la que ya se pronunció a través de un comunicado donde señala que se trató de "una muy mala fiesta" que no lo representa.

"He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”.

"La gente cercana a mí, conoce mis valores y el tipo de persona que soy", ecribió el piloto.

"Para los que preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor. Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”.