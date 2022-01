"Eso lo va a cargar": Sergio Mayer opina de Sergito y sus errores al hablar de 'Rebelde'

Ahora que estrenó la nueva versión de 'Rebelde', Sergio Mayer Mori dio de qué hablar al confirmar que obtuvo lo que buscaba, es decir, dinero para solventar sus gastos como padre de familia, ahora es Sergio Mayer quien opina de su hijo en la serie.

El ex diputado dijo que le está gustando el trabajo de Sergito: "Me gustó el trabajo de todos los chavos, es una serie para chavos y cumple su cometido. Me gustó, me puse nervioso cuando vi la escena, tiene relaciones sexuales, me puse nervioso, me daba risita, pero bien, me está gustando mucho".

Fue inevitable que le preguntaran sobre la polémica que Sergio ha causado al hablar de 'Rebelde', como cuando confesó que la música del grupo no le gusta: "Las tengo que cantar por contrato, pero odio RBD".

El esposo de Isabella Camil dijo: "Eso ya pasó, fue una imprudencia, una cosa fue que no fuera fan y otra que dijera que odiara, Reconoció su error y aprendemos de los errores, y él tiene mucho camino para seguir aprendiendo".

Pero reconoció que esa polémica perseguirá a su hijo por mucho tiempo: "Yo creo que eso lo va, De repente cometemos errores que cargas por mucho tiempo, y eso lo va a cargar. Lo que estamos hablando de su trabajo, independientemente de que haya hate o no. Y cabe mencionar, que tanto los productores y Netflix lo buscaron desde el principio. Y él fue claro, dijo no era fan, y lo lograron convencer y está ahí, era lo que él defendía. Tiene derecho a expresarlo, lo que estuvo mal es cómo lo expresaste".

Cabe recordar que Mayer Mori ofreció disculpas en su momento: “Quiero pedirles disculpas a todos y a todas las fans de Rebelde y a mis compañeros en este proyecto. Lamento mucho lo que pasó. Me equivoqué al expresarme como lo hice y siento mucho haberlos lastimado. Les prometo que estoy aprendiendo de ustedes”.



