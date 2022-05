Esmeralda Pimentel supera truene y busca ser una estrella en España

Concluido su romance con Osvaldo Benavides, presuntamente por una infidelidad con Michelle Renaud, Esmeralda Pimentel prefiere dar vuelta a la página y no aferrarse al pasado. “De todo lo que me pasa, hasta de los errores, aprendo”, nos dice la actriz vía Zoom desde España. Madrid la cobijará por casi cinco meses para grabar con William Levy una nueva versión de Montecristo. Aún no termina de desempacar su maleta; tenía apenas dos días de haber aterrizado en el Aeropuerto de Barajas, cuando concedió la entrevista.

“No he terminado de instalarme”, confiesa mientras sonríe y se muestra entusiasmada por la nueva etapa tanto profesional como emocional que inicia. La semana pasada asistió a la gala de los Premios Platino; de nuevo soltera, está abierta al amor, pero no lo busca desesperadamente. A sus 32 años, prefiere dejarse sorprender.

¿Qué tanto has luchado para defender tu lugar dentro de esta carrera como latina, y ahora en un mercado como el español? Ha sido una lucha fuerte; si miro hacia atrás, ha sido un camino de picar piedra constante. De eso también trata esta carrera, de saberse preparar constantemente, ser fiel a una misma; cuando las aguas te quieran mover hacia otros lugares, hay que aprender a decir “no”, a esperar el tiempo adecuado y, sobre todo, aprender que no todo en la vida es trabajo.

Debemos ser conscientes de que hay que cultivar las relaciones, el conocimiento, la espiritualidad y la forma en la que retratamos la complejidad humana. Como actriz tengo que salir, vivir y habitar el mundo, no acercarme a aquello que es diferente, aquello que me duele, sino a lo que me haga crecer en el arte para poder extraer todo ese conocimiento e impregnarlo en el personaje. Me considero sumamente privilegiada, pertenezco a este sector tan mínimo de las personas que somos privilegiadas, y he aprendido a usar ese privilegio para comunicar mensajes que a mí me atraviesan: hablar sobre parar la violencia hacia las mujeres, predicar el amor propio, aprender a respetarnos a nosotros mismos... Eso lo he sabido aprovechar.

En este punto de tu carrera, ¿sigues picando piedra? Todo el tiempo; y si no es así, es mejor moverse de profesión, es importante hacerlo para crecer. A mí no me gusta estar ahí donde siento miedo hablando de lo profesional; me gusta sentir que soy principiante, que no tengo las herramientas, que no sé nada, no importa cuántos proyectos hayas hecho. Es importante rodearte de personas que sepan más que tú, que sean más talentosas que tú, y acercarte a lo desconocido para crecer, para ponerte a prueba, por eso me gusta mucho hacer teatro, porque me reta.

¿Te dio miedo mudarte a Europa y dejar atrás muchas cosas? No, México siempre va a ser mi casa, ahí es donde está mi familia, mi corazón, mis amigas, donde empecé mi carrera... De lo que siempre me siento orgullosa es de decir que soy mexicana. Me encanta cuando voy a Estados Unidos y las personas se sorprenden de que sea mexicana. En España estaré cuatro meses, será una aventura; apenas tengo una semana y no acabo de instalarme, todavía no echo raíces, pero afortunadamente reconecté con mucha banda mexicana de la industria que está acá, que está haciendo proyectos increíbles y que están viviendo aquí. Todos me dijeron que no me preocupara, que ellos me tendían la mano, y creo que eso es lo bonito de los latinos y mexicanos, que siempre nos echamos la mano y nos apoyamos.

¿Te fuiste sola o te acompaña alguien? Estoy sola; me hubiera encantado traerme a mis perritas, que son los amores de mi vida, pero no se pudo. Estaré sola acá estos cuatro meses.

¿Estás abierta al amor o quieres estar un tiempo soltera? Siempre estoy abierta al amor en todas sus formas: en la amistad, en la familia, en el trabajo, en la pareja... La verdad es que nunca he buscado el amor; éste llega cuando tiene que llegar, no hay que buscarlo.

¿Tienes algún prototipo de pareja ideal o te dejas sorprender? Yo siempre me dejo sorprender, pero debe ser inteligente y me tiene que hacer reír.

¿Estás reconstruyendo tu vida en este momento? Es importante aprender a sortear los cambios y también aprender a generarlos; me siento una persona sumamente valiente que busca los cambios, que busca el crecimiento; eso es justo lo que está pasando en mi vida: un crecimiento.

¿Emocionalmente te consideras una mujer fuerte? Sí, pero también soy muy vulnerable, una persona extremadamente sensible. He aprendido que justo mi sensibilidad es mi intuición; aquello que antes consideraba que era una debilidad, ahora es parte de mi fortaleza. Soy una persona muy abierta de corazón, me encanta acercarme a las personas, conocer a la gente, confío mucho y por eso he tenido muchos aprendizajes.