Esmeralda Pimentel no guarda rencor a Osvaldo Benavides y dice esto de Michelle Renaud

Hace unos días, Esmeralda Pimentel volvió a México procedente de Madrid, España, donde radica actualmente, para promocionar una serie en la que comparte créditos con Eduardo Capetillo. A su arribo, la protagonista de las telenovelas La vecina (2015) y Enamorándome de Ramón (2017) habló también de su experiencia al trabajar con William Levy en nueva versión de Montecristo, y confesó no guardar resentimiento a su ex pareja, el actor Osvaldo Benavides, ni tampoco a Michelle Renaud, a quien se acusó de ser la tercera en discordia y provocar su rompimiento con el actor.

¿Cómo te va en España? ¡Estoy súper contenta con el calor madrileño! Honestamente, es un súper gozo, sobre todo poder caminar libremente allá, salir, disfrutar, gozar, divertirte, ser libre y saber que vas a llegar con bien a casa. Extrañaba eso, es algo que anhelo suceda aquí en mi país. Sí extraño la comida, a mis amigas, mi casa… Pero también disfruto muchísimo estar allá haciendo lo que más amo. Ahorita hay muchísimos compañeros y compañeras en España, también grabando en Estados Unidos y creo que ese es el futuro: los puentes y que se reconozca nuestro talento.

Estando en España, ¿se podría dar la posibilidad de ser una chica Almodóvar? ¡Imagínense! Sería mi sueño.

Te vemos muy guapa, ¿será que ya tienes galán en España? Los españoles están guapísimos, pero no. Todo bien, estoy abierta al amor. Insisto: siempre estoy abierta al amor en todas sus formas: en la amistad, en la familia, en el trabajo, en la pareja... La verdad es que nunca he buscado el amor; éste llega cuando tiene que llegar, no hay que buscarlo.

Para ustedes, como artistas, es complicado estar viajando y mantener una relación estable… Cuando quieres, se puede; una siempre busca las formas para estar cerca de quien uno ama.

Circulan muchas versiones respecto a tu ruptura con Osvaldo Benavides, ¿qué nos dices? Que no crean en todo lo que ven y en todo lo que leen. Yo estoy muy feliz, súper contenta; me encanta que la gente se enamore. Todos merecemos estar felices.

¿Te llevas bien con Osvaldo? Por supuesto.

Te enfrentan con Michelle Renaud en varias publicaciones… ¡Imagínense! Las mujeres estamos viviendo muchísima violencia como para todavía seguir incrementándola más con rumores. Creo que hay que apoyarnos unas a otras, y saber admirarnos entre nosotras. Michelle es una mujer maravillosa que tiene un mensaje increíble; hay que saber decirlo y ponernos felices por el éxito de las demás. Nunca he creído en la competencia, creo en apoyarnos unas a otras.

Aquí en México se generó fuerte polémica con Coco Levy, por una acusación de acoso. Hemos visto que muchas de ustedes han apoyado a las víctimas… Me parece maravilloso que nos unamos y detengamos a estos agresores. Agradezco muchísimo a todas las mujeres que están levantando la voz porque ya era hora. A nosotras, que tenemos la oportunidad de tener cámaras y micrófonos, nos corresponde poner el ejemplo y visibilizar este tipo de situaciones, y que caiga quien tenga que caer, que caigan los de arriba y los de abajo, los de los lados, pero tenemos que unirnos nosotras para seguirlos deteniendo.

Algunas mujeres temen hablar por miedo a que les cierran las puertas, ¿tú estarías dispuesta a platicar tu caso? Yo he platicado ciertas cosas, y creo que no hay que juzgar cuando una no está lista; para eso también hay redes de apoyo y contención, y hay que saber respetar el momento de cada una.

¿Piensas quedarte con el look que luces en Montecristo? La verdad, no sé, pero cortarme el cabello fue la mejor decisión que pude tomar a nivel personal y en mi carrera, porque me abrió las puertas. Nunca me había sentido tan segura, tan sexy… Me encanta cómo me veo, me encanta ser diferente. Me encantaría que también las mujeres se arriesgaran a tomar ese tipo de decisiones, a hacer lo que tú quieras con tu cuerpo y con tu imagen. Nadie tiene derecho a hablar sobre las decisiones que alguien más toma sobre su cuerpo.

Por cierto, vemos que no se te ha pegado el acento español… ¡No, qué oso! Imagínate llegar seseando. Más bien las cañas se me han pegado, los vinos y las tapas. Luego sí se te pegan algunas cositas, como el “¡Esta muy guay!”, pero no, todo va muy bien.