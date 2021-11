"Escucho voces y veo cosas": Sabrina Sabrok regresa y asegura que padece esquizofrenia

Sabrina Sabrok actualmente radica en Texas, Estados Unidos, pero sigue vigente como actriz porno y vuelve a su carrera como cantante, con el lanzamiento de un tema que resulta autobiográfico.

'Esquizofrenia' es el nombre de su nueva canción, pero también así se llama el padecimiento mental que dice presentar desde que era niña, aunque nunca se ha querido medicar.

"Yo tengo una enfermedad que es la esquizofrenia, escucho voces y veo cosas, lo sobrellevo y estoy controlada, pero es algo que siempre está ahí, por eso quise hablar de esto en la canción que acabo de lanzar en plataformas digitales", dijo Sabrina Sabrok.

La ex modelo de 'La hora pico' asegura: "La esquizofrenia es una enfermedad mental que tengo desde niña y nunca he querido medicarme, prefiero estar así loca. Las reglas no son para mí, no me Importa el qué dirán, hago lo que quiera y han inventado muchas cosas de mí que nada que ver con lo que soy, todo lo contrario, no me gusta tomar, no me gusta la fiesta".

La argentina, que en algún momento fundó una legión satánica para vender pactos con el diablo, ahora dice: "Siento lástima por la gente que me ha catalogado mal. Todo es mentira, es gente que vive engañada por los medios, por lo que sale por las noticias falsas, en realidad se hacen una idea de mí totalmente diferente, pero bueno, es parte de mi personaje, por un lado le veo conveniencia que me vean como una loca desquiciada, pues me ha traído muchos benéficos también, como contratarme para fiestas, eventos y demás. Es parte de un personaje Sabrina Sabrok que yo creé y no tiene nada que ver con lo que realmente soy".

Sabrina asegura que ha estado internada en hospitales psiquiátricos en un par de ocasiones, y que ya no quiere vivir como "esclava de las drogas".

La canción 'Esquizofrenia' es producción de Robby Joiner y del esposo de la cantante, Alexandro Hernández; fue grabado en Houston, Texas, en colaboración de Yung Yogi.



La rubia ha sabido monetizar sus redes sociales y hace más de 3 años vive de ellas: "Es muy redituable, yo me la paso todo el día pegada a las redes y plataformas sociales, yo vivo del OnlyFans y de plataformas de paga, y la verdad vivo muy bien. Deje de hacer eventos, tengo también páginas de saludos, donde cobro por mandar felicitaciones de cumpleaños a algún fan, o páginas de chats. Vivo del internet y me la paso trabajando más de 20 horas al día", comenta Sabrina.

