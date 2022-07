Escorpión Dorado vs. Pedrito Sola: "El señor casi nunca está conforme"

El Escorpión Dorado es un personaje creado por Alex Montiel; el alter ego del comunicador es un amante de la lucha libre y un personaje con una seguridad inquebrantable y, de alguna manera, con la información de un verdadero hater (persona que odia). Ambos han hecho cosas importantísimas en las redes, y su contenido atrae a millones de usuarios que, a modo de broma, creen que el Escorpión Dorado es un dios. TVyNovelas conversó en exclusiva con Alex Montiel para develar el escandaloso rumor respecto a que el Escorpión Dorado casi mata, literalmente, al conductor de Ventaneando, Pedro Sola.

Háblanos del Escorpión Dorado… Como saben, mi identidad secreta es el secreto peor guardado en toda la historia del internet; eso a veces ayuda, otras no, pero de alguna manera, al ponerse en contacto conmigo saben de qué va y un poco lo que voy a decir.

¿Todos aman al “dios” o a alguien le choca? Pues hay de todo; hay quien adora al personaje y hay a quien no le parece divertido, pero lo realmente importante es respetar y escuchar a los dos, aunque no haciéndoles mucho caso.

¿Cómo está eso de que casi matas a Pedro Sola? Fue un malentendido totalmente; como sabes, entre gitanos no nos leemos la mano, entonces una cosa llevó a la otra y en el contexto está el significado. Pedro Sola tiene un episodio conmigo en vivo, y luego aparece en el hospital y se vio muy aparatoso pero no pasó a más.

La foto del hospital era tremenda… Sí, bueno, además lo operaron de una catarata, pero en la foto salió en camilla, v y todo, o sea, tremendo. De alguna manera entiendo que fue un poco de show que hicieron también ellos para aminorar un poco la mala percepción que había tenido Pedrito un día antes. Pero él salió caminando.

Estuvo fuerte… Así es, y me han preguntado amigos y familia respecto a lo que pasó ahí. Hasta me preguntaron si había sido planeado. Pero todo lo que te digo no tiene una base y es completamente una percepción mía.

Es que es raro, como que nada le gusta a Pedrito, ¿no? Pues un poco, veo que el señor casi nunca está conforme.

¿Lo conocías de antes? Cuando yo estuve en Azteca sí lo llegué a ver, era como de hola y adiós, y eventualmente coincidíamos en alguna fiesta o sesión fotográfica y siempre hubo como buena onda; era un compañero de trabajo que no es tu amigo pero que no te cae mal.

Entonces, ¿qué pasó? Pues, literal, traté de hacer un programa del Escorpión al volante con él, pero tuve una lesión en el pie y ya no se pudo hacer porque me quedé sin poder caminar y sin poder manejar por varios meses, pero él ya había dicho que sí.

¿Pedrito se molestó? No lo sé. Ya me había dicho que sí, y el RP que lo llevaba me dijo que si yo le cancelaba veía difícil volverlo a hacer, pero la verdad, no había forma de hacerlo porque hubiera tenido que manejar Pedrito o yo ir atrás en el asiento, y se iba a ver superraro, entonces pues sí, me salté la entrevista. Ni modo.

¿Y ya no quiso? Pues ya no le dijimos, pero subí entonces a Daniel Bisogno, y bueno, ya ves que Daniel no tiene filtro alguno y usó en el programa un par de veces la palabra homofóbica para referirse a Pedrito Sola, y pues se complicó.

¿Pero tú no le diste bola? No, porque el personaje del Escopión Dorado tiene reglas y es superrespetuoso con las preferencias y a la identidad sexual, por eso sólo responde que cada quien hace lo que quiere con lo que tiene.

¿Entonces qué hiciste? Pues sí me cag… de risa de lo que dijo Bisogno, pero yo nunca me referí con un adjetivo hacia Pedrito, aunque me imagino que era muy complicado enemistarse con un compañero con el que trabajas todos los días a dos metros de distancia, por lo que decidió más bien agarrarla conmigo.

Eso estuvo mal… Sí, porque además era obvio que no me conocía lo suficiente para saber que no había manera; y bueno, la última vez sí me dejé ir con todo.

Le dijiste lo de la mayonesa… Pero es algo que ya todo el mundo sabe, le dije que le pagaban por estar sentado y no decir nada, puras cosas evidentes, en ningún momento le dije algo personal o fuera de contexto. Nunca lo insultaría, no ha pasado ni pasará. Así que prefiero molestarlo con las 20 cosas que sí se pueden.

¿Qué le pasó a Pedrito?

Pedro Sola ha hecho público en más de una ocasión que el Escorpión Dorado no es santo de su devoción; debido a eso, en las redes sociales se han ocupado de enfrentarlos y develar qué hay de fondo en esta visible enemistad. Cuando Alex Montiel fue invitado a Ventaneando, Pedro Sola no disfrutó para nada su compañía. Cuando se vieron en el foro del programa, Pedro Sola le comentó: “Tú acuérdate de que no me caes bien. Para empezar, tu personaje no me cae. Tú como persona me caes perfecto, el personaje me cag…”.

Pedro Sola en todo momento mostró molestia y le pidió a sus compañeros que lo cambiaran de lugar, pues no quería estar al lado del Escorpión. Al término del programa quisieron hacer una foto y Pedro de nuevo dijo: “Yo no debería salir en esta foto”. Lamentablemente, al día siguiente, Pedro Sola fue hospitalizado.