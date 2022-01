"¡Escondan sus carteras!": Juan Rivera reacciona tras ser acusado de querer MÁS dinero

Chiquis decidió revelar que su tío Juan Rivera pidió hasta 300 mil dólares más de los que ya se le pagaron durante años de trabajo, pues asegura que le quedaron a deber por algunas actividades, por lo que el controvertido tío ya respondió.

Ocurrió después del nombramiento de Jacquie como la directora ejecutiva de las dos empresas que dejó la cantante tras su muerte, Jenni Rivera Enterprises, LLC y Jenni Rivera Fashion LLC, pues Chiquis contó a su público que descubrieron un desfalco del que su tía Rosie estaba enterada.

Así que después de ser delatado por su sobrina, el hermano de Jenni Rivera lo tomó con humor y sarcasmo, porque publicó un mensaje para alertar: "Escondan sus carteras. REGRESÓ EL RATERO (...) Al parecer esto continuará!!! Ya me conocen, ya saben cómo se harán las cosas!!! Qué manera de iniciar el año!!! FELIZ 2022".

Más tarde publicó otro video para hablar del nuevo año, pero advirtió que será el lunes 10 de enero cuando de la cara con documentos en mano, pues considera que a "las palabras se las lleva el viento".

Quizá demuestre que no envió el correo electrónico que mencionó Chiquis, o puede ser que confirme que le deben más dinero por su trabajo en las empresas de Jenni. Lo cierto es que esta guerra apenas inició y seguramente habrá más declaraciones de los involucrados.

De hecho, Johnny, quien impulsó la auditoría que derivó en todo este pleito, pidió en redes sociales que no atacaran a sus primos, pues aclaró que el pleito es con Juan y Rosie, y no con sus hijos: "En nombre de mis hermanos y yo, quiero pedirle a cualquier fan que haya atacado a alguno de mis primos que se detenga y los deje fuera de esto. Nuestros problemas son con Rosie y Juan. Sus hijos no merecen ser golpeados con daños colaterales y eso nunca es lo que hemos querido".

Aclaró que sus primos no robaron nada: "Nunca hemos tenido motivos para creer que alguno de nuestros primos se haya aprovechado o usado dinero que nos pertenece de alguna forma".

¡SUSCRÍBETE A TVYNOVELAS!