Escándalos y muchas pérdidas: Lo bueno y lo malo del 2021 en voz de varios periodistas

Un 2021 bastante movido hizo estragos en el espectáculo nacional, y pese a las irreparables pérdidas que vivimos a finales de año, cabe destacar que hubo mucho qué aplaudir y celebrar.

El reinicio de algunas actividades ligadas al mundo del entretenimiento, premiaciones, coronaciones y algunos aciertos en la pantalla chica son aplaudidos por un selecto grupo de periodistas que nos acompañan en el debate para descifrar no sólo lo bueno, sino lo malo que marcó al ambiente artístico, como fue el fallecimiento de dos queridas estrellas y los pleitos y polémicas que siguieron ardiendo a fuego lento.

ANA MARÍA ALVARADO

LO BUENO “A partir de la pandemia, los artistas tuvieron que diversificar su forma de obtener ingresos, produciendo shows virtuales, más los presenciales; ya se puede hacer un esquema mixto, y eso es un gran logro. También muchos artistas se han lanzado como empresarios; tenemos el caso de Maite Perroni y su vino. Es muy positivo que muchos ya se han puesto a trabajar y buscar otras oportunidades. Me encanta, además, que muchos famosos puedan moverse por varias plataformas, porque hay muchas ofertas para ellos y para el público”.

LO MALO “Es el año en que más demandas hubo en el ambiente artístico por diferentes motivos, ya sea divorcios, hijos, pensiones, abuso sexual, acoso... Me impactó ver tantas noticias escandalosas, cada vez más sórdidas; una de las más mencionadas fue Ninel Conde, con todo lo que pasó con su marido, Larry Ramos; lo de Nath Campos y Rix; YosStop; Héctor Parra, que aún sigue en prisión, al igual que Ricardo Crespo. La lista de delitos en el medio del espectáculo es larga, y eso es lo más lamentable”.

Rix responde a Nath Campos. Fotos: YouTube / Instagram

MARA PATRICIA CASTAÑEDA

LO BUENO “Comenzó la reactivación del espectáculo en México y en el mundo; se abrieron teatros, cines, conciertos... Es lo mejor que pudimos haber tenido por la actividad comercial. Son fuentes de trabajo que se volvieron a abrir, y eso me da mucha alegría”.

LO MALO “Las pérdidas que se sufrieron; los artistas que partieron y dejaron mucho dolor y mucha tristeza en sus familias y el gremio periodístico; en particular, Carmelita Salinas, a quien quise mucho y, evidentemente, Vicente Fernández”.

SEBASTIÁN RESÉNDIZ

LO BUENO “Que poco a poco se retomaron actividades como las alfombras rojas. Las estrellas comenzaron a salir de sus casas, y las participaciones forzosas de famosos que constituyen el relleno o el retazo del espectáculo se vieron disminuidas. Que Ninel Conde pudo volver a ver a su hijo; el hecho de que a ella le gusta compartir alcoba con hombres de dudosa reputación y que le deben hasta al buró de crédito, no le resta el derecho de poder convivir con su retoño menor”.

LO MALO “La muerte invadió los escenarios. El fallecimiento de figuras medulares como Carmen Salinas, Enrique Rocha o Vicente Fernández, dejan al medio artístico manco, y su vacío es irremplazable. La familia Rivera sigue mostrando el cobre y el hambre; no se ponen de acuerdo, y en lugar de honrar la memoria de Jenni, esa parvada de lángaros se ha dedicado a monetizar videos en el que son capaces de mostrar incluso las imágenes del lugar donde cayó el avión en el que venían la Diva de la Banda y sus ayudantes. La prensa pasó más tiempo en los juzgados que en las alfombras rojas. Polémicas legales como las de Laura Bozzo y su amor apache con el Fisco; las acusaciones de Ginny Hoffman (que tiró la piedra y escondió la mano) contra Héctor “N”, y los líos de Frida Sofía contra don Enrique Guzmán empañaron los titulares”.

PEDRO SOLA

LO BUENO “La serie Dexter New Blood; es genial poder verla cada semana, no como en la plataformas que te las echas de un jalón. El concierto que dio Adele en el Observatorio Griffith, de Los Ángeles, me pareció maravilloso, una de las mejores cosas que se ha dado en el espectáculo este año”.

LO MALO “La serie El juego del calamar; a mucha gente le gustó, pero a mí me pareció horrenda, tanto que no terminé de verla! Lo comenté y la gente se me echó encima. Lo más doloroso fue el accidente cerebral de Carmelita Salinas y su partida de este mundo”.

ROSARIO MURRIETA

LO BUENO “La reapertura de los centros de espectáculos después de año y medio de pandemia. Para el periodismo de espectáculo es fundamental que la maquinaria que mueve estrenos, alfombras rojas y debuts esté activa; es nuestra materia prima”.

LO MALO “La pérdida de dos figuras esenciales para el medio del espectáculo, como Carmen Salinas y Vicente Fernández. ¡Ambos son irremplazables!”.

MARÍA LUISA VALDÉS DORIA

LO BUENO “El regreso de los conciertos, el teatro, los espectáculos en vivo. Aunque el año pasado me gustaron las presentaciones en línea, ya nos hacía falta salir a los periodistas, y sobre todo al público, volver a la modalidad presencial con todo y sus medidas sanitarias, que los artistas y periodistas podamos seguir trabajando y regresar al cien por ciento a la vida que estábamos acostumbrados”.

LO MALO “Tantas muertes en el mundo y en el gremio artístico de México por causa del COVID- 19; muchos de ellos eran jóvenes, pero no pudieron vencer al virus”.

ALEJANDRO ZÚÑIGA

LO BUENO “El restablecimiento de los espectáculos en vivo. La fuente del entretenimiento fue la más lastimada por la pandemia, y eso causó mucho estrés y ansiedad. El volver a tener shows, obras de teatro y programas con público me parece de las mejores cosas que pasaron”.

LO MALO “Fue darnos cuenta de que había abusadores sexuales, rateros, todos estos llamados ‘N’ del espectáculo que están envueltos en procesos legales durísimos. Estos casos de famosos que han ido a la cárcel u otros que han huido me parecen terribles”.

ADDIS TUÑÓN

LO BUENO “La reactivación del espectáculo que nos permitió volver a reunirnos con medidas de sanidad y ver obras como Aladdín, Baño turco, El regreso del Tenorio cómico y Jesucristo Superestrella. ¡Fue lo mejor! El homenaje en vida que le organizó la prensa de espectáculos a doña Silvia Pinal lo recordaré siempre!”.

LO MALO “Este año la pandemia nos arrancó muchas lágrimas, y ahora surgen nuevas cepas. La partida de grandes del espectáculo, como Vicente Fernández, Carmen Salinas, Jaime Garza y otros nos cimbró feo”.

CAROLINA SANDOVAL

LO BUENO “Que México lograra una tercera corona en el Miss Universo con Andrea Meza. En lo personal, haber ido a la Casa Blanca, ser una representante hispana, y lo que he logrado sin tener una influencia que me lleve hasta donde quiero estar”.

LO MALO “Mirar cómo la gente nunca aprendió en los días de encierro a ser más empática, y que alrededor del mundo hubiera episodios que tal vez por la agresividad y la violencia hubieran podido evitarse”.

