"Es un pobre naquito": Alfredo Adame explota contra Gustavo A. Infante y le echa en cara su negocio de tarot

Una de las frases favoritas de Alfredo Adame es que aquello que no le importa lo envía "al cajón de asuntos sin importancia", y en ese archivo ya está también la denuncia penal que interpuso en su contra Gustavo Adolfo Infante por los delitos de violencia de género, violencia mediática y extorsión.

En entrevista con 'El Gordo y la Flaca', el actor aseguró que es falso todo lo que el comunicador dice de él, y lo tachó de alcohólico y drogadicto. "Dijo que yo tengo nexos con el narcotráfico, que tengo una red de tráfico de niños nigerianos, que vendo armas y no sé cuántas cosas. Yo creo que a este ya el alcoholismo y la drogadicción le está haciendo mucho daño. Me tiene sin cuidado los cargos (en su contra)".

Por si fuera poco, aseguró que la mamá de Infante "era bruja negra, les daba peyote y hongos en una pocilga; que la hermana te pasaba el huevo negro y este mequetrefe, Gustavo, les sacaba dinero de la cartera y todo el rollo, tengo quién lo cuente, yo solo estoy diciendo lo que me dijeron. Que tenga 85 años no le quita que haya sido bruja negra, que haya robado gente y que haya sido lo otro que fue".

"Yo no tengo qué demostrar nada. El que se ríe se lleva. El que tiene un pasado negro no soy yo, eres tú. (Gustavo) es un pobre imbécil, es un pobre naquito, eso es lo que es".

Pero Gustavo Adolfo rechazó que él haya acusado a Adame de todo lo que dijo: "Eso no es cierto. Él es el que dice que tiene nexos con el narcotráfico. Él a mí me ha dicho que es amigo de la hija de Rafael Caro Quintero y anda presumiendo sus aviones. Hay grabaciones donde dice que si tú le das un millón de dólares y él te lava el dinero. Yo nunca lo he dicho, que vende armas, lo único que sostengo es que Alfredo Adame anda armado, con una pistola en el cinturón y con cuchillos".

"Para ser claro, yo estoy demandando a Alfredo Adame por tres delitos. Tengo las grabaciones y los videos donde Alfredo Adame ofrece dinero a personas en las redes sociales para que digan que son mis amantes y me tomen fotografías, les ofreció 5 mil dólares. Yo sí quiero que Alfredo Adame deje de dañar a la sociedad.

Infante rechazó que tenga temor de que el conductor le haga daño a golpes: "Alfredo Adame no, no a mano limpia, ya vimos cómo pelea. Pero es un señor que anda armado y engaña a toda la gente. Yo sí tengo miedo que Alfredo Adame un día me vaya a dar un balazo.

Insistió que a Adame le esperan tres posibles futuros: "O acaba en la cárcel, un psiquiátrico, o acaba muerto. Es una persona que está verdaderamente mal. Es peligroso y está desequilibrado mentalmente".

Y como aseguró que su mamá era bruja negra, Gustavo admitió que tuvo un negocio de lectura del tarot: "Yo tenía un negocio de lectura del tarot. Cuando hice radio tenía un tarotista que se llama Jose Luis y puse un negocio con él. Ese negocio de lectura del tarot lo atendía mi mamá y mi hermana, peor de eso a bruja negra, huevo negro, hongos alucinógenos y robar a la gente, hay una diferencia".

