"Es un patán, prepotente": Marcos Valdés despotrica contra Luis de Llano

Mientras las opiniones se dividen sobre Luis de Llano, tras ser acusado por Sasha Sökol de abusar de ella cuando era menor de edad, Marcos Valdés dejó en evidencia su opinión del productor tras su experiencia personal.

El periodista Marco Antonio Silva publicó una entrevista en su canal de YouTube con el presentador, quien no quiso entrar en detalles, pero con las palabras que pronunció bastó para poner a Luis en su lugar.

"La verdad me reservo mi opinión con respecto a Luis de Llano, porque es un patán, una persona grosera, prepotente, una persona que ojalá pague todo lo que debe porque a mí me vetó, cuando yo le pedí permiso para hacer unas fechas, cuando estaba en 'Alcanzar una estrella', me hizo regresarme de Chihuahua para grabar una escena de teléfono, y de la mañana me la pasó a la tarde para que yo perdiera el vuelo.

"Entonces yo estoy con Sasha, yo creo que es bueno que la gente que abusa de los menores, pague, no importa el tiempo, yo creo que merece que salga y de la cara por lo que hizo con Sasha y quién sabe con quién más lo haya hecho".

Y reiteró: "Luis de Llano es muy complicado, muy patán, es una persona prepotente, no es una persona linda, con la que puedas trabajar; hay grandes productores hermosos con los que trabajas y son divinos, Luis de Llano no es el caso, no es una persona buena, no es una persona que te quiera, solo te utiliza".

"Es buen productor en el sentido histriónico, ha hecho grandes cosas, como Timbiriche, en sus tiempos, pero lo que es terrible es que abuse de su poder. Es una persona prepotente", dijo Marcos Valdés.